США не хотят мирных переговоров по Украине

Министр обороны США Ллойд Остин утверждает, что Украина сама выработает решения о том, когда начинать мирные переговоры с Россией и какие условия на них принимать или не принимать.

При этом Остин фактически ставит для ВСУ боевые задачи:

"Третье, что им необходимо сделать, это оказать дополнительное давление на Крым", - заявил глава американского военного ведомства, перечисляя те задачи, на которых, по его мнению, надо в ближайшей перспективе сосредоточиться ВС Украины.

США ставят боевые задачи, поставляют вооружения и военную технику для решения этих задач, а результат их как бы не волнует? В это можно поверить?

Просто в Вашингтоне не достигли того результата, к которому стремились.

А.Б.