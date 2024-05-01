Сенат США одобрил запрет импорта урана из РФ

После подписания Джо Байденом запрет будет действовать до 2040 года. Россия была для США основным поставщиком, на ее долю приходилась почти четверть всего объема урана для более чем 90 АЭС.

Законопроект предполагает ограничение импорта низкообогащенного урана, произведенного в России или одним из зарегистрированных в России предприятий. Оно будет действовать до 31 декабря 2040 года, но до 1 января 2028 года допускаются временные исключения.

Так, министр энергетики по согласованию с министром финансов и госсекретарем сможет отменить запрет, если другие источники поставок урана будут недоступны или если импорт российского урана будет отвечать национальным интересам США.

А мы, значит, со своим ураном будем стоять в положении "Чего изволите-с?"

Самим-то не смешно? Мы являемся основным поставщиком урана для страны, которая поставляет ракеты на Украину и дает ей указания, что ими уничтожить на нашей территории!

Может, сразу напрямую будем поставлять "Искандеры" на Украину, а США оплатят? Заодно и СВИФТ разблокируют...

А.Б.