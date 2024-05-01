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Московский листок

В Тбилиси задержали более 60 участников акции против закона об иноагентах

Опубликовано 01.05.2024 в разделе комментариев 0

грузия война
В Тбилиси задержали более 60 участников акции против закона об иноагентах

Сотрудники МВД задержали 63 человека по статьям 166 и 173 за мелкое хулиганство и неповиновение законным требованиям полиции на митинге на проспекте Руставели.

Парламент Грузии в среду принял законопроект "О прозрачности иностранного влияния" в первом чтении. Это решение подверглось резкой критике со стороны руководства институтов Евросоюза.

Власти Грузии смогут упразднить или пересмотреть закон об иноагентах тогда, когда Евросоюз будет готов к расширению и предложит стране членство, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Гарибашвили.

Очень интересное решение - примите в ЕС, и тогда отменим закон...

А наши что молчат? Тоже могла бы хоть Захарова сказать, мол, примите нас в ЕС, и мы тоже иноагентов отменим, может, даже из тюрьмы кого выпустим... И "Калинку" спляшем.

А.Б.



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