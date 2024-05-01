Сегодня Первомай, не "день весны и труда", как теперь принято под голубыми знаменами, а День международной солидарности трудящихся, и флаги у нас красные.

Сейчас закончу выпуск и пойду на улицу 1905 года, где у памятника героям восставшей Пресни пройдет мероприятие - не демонстрация, демонстрируют силу, а тут - демонстрация бессилия.

Революция России сегодня не грозит, тем более пролетарская. Грозит реставрация, она уже даже не грозит, а просто происходит на наших глазах. Ave Caesar!

Какая уж тут международная солидарность трудящихся? Бывшие трудящиеся бывшей страны победившего социализма сражаются друг с другом - точно не за советскую власть.

Какие уж тут праздники...

https://forum-msk.org/material/news/1...

Про помощь каналу Социал ЗА не напоминаю, но сердечно благодарю тех, кто, несмотря ни на что, помогает. Реквизиты ниже. Пока это совершенно безопасно.

Сбер 4276 1609 4595 4072

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

Кратко:

- Над четырьмя регионами РФ сбиты шесть беспилотников

- Не менее 19 человек стали жертвами обрушения скоростной автомагистрали в провинции Гуандун на юге Китая

- Великобритания ведет переговоры о присоединении к новой системе ПВО Европы «Небесный щит» для борьбы с Россией

- К общежитию Российского университета дружбы народов в Москве приехали пять пожарных машин после сообщения о взрыве

1. США не хотят мирных переговоров по Украине

2. Сенат США одобрил запрет импорта урана из РФ

3. В Тбилиси задержали более 60 участников акции против закона об иноагентах