США не хотят мирных переговоров по Украине

Сегодня Первомай, не "день весны и труда", как теперь принято под голубыми знаменами, а День международной солидарности трудящихся, и флаги у нас красные.
Сейчас закончу выпуск и пойду на улицу 1905 года, где у памятника героям восставшей Пресни пройдет мероприятие - не демонстрация, демонстрируют силу, а тут - демонстрация бессилия.
Революция России сегодня не грозит, тем более пролетарская. Грозит реставрация, она уже даже не грозит, а просто происходит на наших глазах. Ave Caesar!
Какая уж тут международная солидарность трудящихся? Бывшие трудящиеся бывшей страны победившего социализма сражаются друг с другом - точно не за советскую власть.
Какие уж тут праздники...
https://forum-msk.org/material/news/1...
Про помощь каналу Социал ЗА не напоминаю, но сердечно благодарю тех, кто, несмотря ни на что, помогает. Реквизиты ниже. Пока это совершенно безопасно.
Сбер 4276 1609 4595 4072
#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости
Кратко:
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