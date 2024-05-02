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Московский листок

Флаги на номерах

Опубликовано 02.05.2024 в разделе комментариев 0

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Флаги на номерах

Российский флаг станет обязательным для номерных знаков автомобилей. Когда нововведение вступит в силу, пока не уточняется.

Сейчас наличие российского триколора на номерах не является обязательным, закрепить эту деталь предложил депутат Госдумы Александр Хинштейн. МВД уже подготовило поправки в ГОСТ «Знаки государственные регистрационные транспортных средств».

Водителей, которые уже получили номера без триколора, поправки касаться не будут.

Сейчас знаки без российского триколора заказывают для машин, на которых планируются поездки в другие страны.

Интересно, нам что, делать больше нечего, в стране все в порядке, вот только флажка на номерах не хватает?

И зачем? Сильно ли это повысит патриотизм? Особенно, когда где-нибудь в Польше полицейские начнут трепать тебе нервы.

Я даже не знал, есть у меня на номере флажок или нет? Выглянул в окно - есть! Я патриот! Настоящий! Подтверждается номерным знаком.

А почему, кстати, не сделать обязательным еще и герб? Ну как так - флажок есть, а герба нет? Надо исправить.

И московские номера "77" есть, а флага Москвы нет. Разве я не патриот своего города? И герб города нужен!

Я бы ввел и гербы районов. Это ж большая разница, живешь ты в Тверском районе или в Капотне. А на просмторах России и вовсе - одно дело Сочи, другое - Кущевка, хотя оба - Краснодарский край.

Нет на номерах и этно-конфессиональной идентификации. А можно было бы крестик, полумесяц или магендод в уголке где-нирбудь... Атеистам прочерк. И буковку там же: "Р" - русский, "Ч" чеченец, "Я" - якут и так далее. Там, кто не хочет - тоже прочерк. Два прочерка - лишение прав.

В общем, большой простор для законотворческой деятельности.

А.Б.



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