США не выдали визы на министерские встречи МВФ и Всемирного банка

Главы делегации министерства финансов и Банка России не приехали на весенние министерские встречи Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в Вашингтоне из-за того, что им не выдали визы.

В приемлемые сроки США выдали визы только младшим сотрудникам Банка России, а из Минфина вовремя не дали никому. В результате американское посольство в Москве уведомило делегацию о том, что они могут получить визы только во вторник, 16 апреля, когда конференция уже шла.

Это говорит лишь о том, что международные организации, такие как МВФ и ВБ, а также ООН, МАГАТЭ и тому подобные должны находиться в нейтральных странах, а не в "центре мира", где "хозяева дискурса" устанавливают свои правила.

В противном случае делегация, находящаяся в меньшинстве, всегда заложник. Это как с золотовалютными резервами на территории вероятного противника - раз, и потеряли...

А.Б.