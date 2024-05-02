В Москве помнят Одессу

В память о десятой годовщине трагических событий в одесском Доме профсоюзов к стеле город-герой Одесса в Александровском саду будут возложены цветы.

Сбор участников в 13.30 у памятника маршалу Жукову.

В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле.

Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Палаточный городок был разрушен, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.

На фоне идущих боевых действий цифры жертв Одессы уже не впечатляют. Но именно там 10 лет назад стало ясно наше будущее, которое уже сделалось настоящим.

А.Б.