Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Постпред Украины при ООН намекнул на готовящийся удар по Крымскому мосту

Опубликовано 02.05.2024 в разделе комментариев 1

крым мост
Постпред Украины при ООН намекнул на готовящийся удар по Крымскому мосту

Постпред Украины при ООН Сергей Кислица вслед за послом Литвы в Швеции Линасом Линкявичюсом намекнул на своей странице в соцсети X на готовящееся в этом году нападение на Крымский мост.

Ранее посол Литвы в Швеции (бывший глава литовского МИД) Линас Линкявичюс опубликовал в соцсети X пост с намеком на готовящийся удар по Крымскому мосту. В частности, посол разместил коллаж с изображением моста и фотографией пуска ракеты.

Кислица привел "список шести основных типов мостов на 2024 год": "Арочные мосты", "Консольные мосты", "Вантовые мосты", "Подвесные мосты", "Связанные арочные мосты", "Керченские мосты".

При этом если на каждый тип он опубликовал картинку с изображением соответствующей разновидности моста, то надписью "Керченские мосты" озаглавлена пустая картинка.

Ну что ж, уничтожение моста как национальная идея для Украины - вполне достойно...

А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
уничтожение моста как национальная идея для Украины
Кущ тыкает пальцем написал 02.05.2024 11:27
Нет такой национальной идеи у Украины. Жалкая попытка уличной шавки не укусить, но хоть облаять.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как часто вы перерабатываете?:
Результаты
Интернет-ТВ
США не хотят мирных переговоров по Украине
США не хотят мирных переговоров по Украине
01.05.2024
Первомай без праздника
Первомай без праздника
01.05.2024
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Постпред Украины при ООН намекнул на готовящийся удар по Крымскому мосту (0)
В Москве помнят Одессу (0)
США не выдали визы на министерские встречи МВФ и Всемирного банка (0)
Флаги на номерах (1)
США не хотят мирных переговоров по Украине (0)
Первомай без праздника (2)
В Тбилиси задержали более 60 участников акции против закона об иноагентах (2)
Сенат США одобрил запрет импорта урана из РФ (18)
США не хотят мирных переговоров по Украине (11)
Первомай без международной солидарности трудящихся (4)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Повестка дня 39: почему социализм возможен теперь. Использовать уникальную историческую возможност
Дмитрий Якушев Дмитрий Якушев: Муллы, как главные пострадавшие от массовых студенческих выступлений в поддержку Палестины
Михаил Делягин Михаил Делягин: Спирт для олигархата
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Первомай без праздника
Михаил Делягин Михаил Делягин: Мошковича в иноагенты: под арестом гендиректор "Русагро"
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss