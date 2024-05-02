Постпред Украины при ООН намекнул на готовящийся удар по Крымскому мосту

Постпред Украины при ООН Сергей Кислица вслед за послом Литвы в Швеции Линасом Линкявичюсом намекнул на своей странице в соцсети X на готовящееся в этом году нападение на Крымский мост.

Ранее посол Литвы в Швеции (бывший глава литовского МИД) Линас Линкявичюс опубликовал в соцсети X пост с намеком на готовящийся удар по Крымскому мосту. В частности, посол разместил коллаж с изображением моста и фотографией пуска ракеты.

Кислица привел "список шести основных типов мостов на 2024 год": "Арочные мосты", "Консольные мосты", "Вантовые мосты", "Подвесные мосты", "Связанные арочные мосты", "Керченские мосты".

При этом если на каждый тип он опубликовал картинку с изображением соответствующей разновидности моста, то надписью "Керченские мосты" озаглавлена пустая картинка.

Ну что ж, уничтожение моста как национальная идея для Украины - вполне достойно...

А.Б.