Как украсть у народа и флот, и рыбу

После счастливого 30-летнего сна

В настоящий момент прокуратура подала иски об изъятии 31-й рыболовецкой компании, принадлежащей «крабовым королям» Олегу Кану и Дмитрию Дремлюге https://www.rbc.ru/business/04/03/2024/65e541dc9a7947958733b7b6

Об обоснованности этого решения, его причинах и последствиях наша редакция говорила с председателем «Морского профсоюза» Юрием Курнаковым.

Беседа получилась очень содержательной и длинной, поэтому мы будем публиковать её по частям. В этой части расскажем о разворовывании советского флота, браконьерстве, а также о том, почему хотя РФ и омывают те же богатые рыбой моря, которые омывали СССР, рыба стоит не как в СССР (относительно уровня зарплат), а сильно-сильно дороже.

Ю.К. Я, естественно, поддерживаю решение прокуратуры. Ситуация возникла не сегодня. Суда нужно было передавать государству, как минимум, лет 30 назад. Дело в том, что именно во время перестройки рыбная отрасль стала полностью криминализирована.

Морской промысел для ЛДПР и автобусного парка.

Ю.К. Уже во время перестройки партии получали на квоты на рыбопродукцию и они торговали этими квотами.

А.З. Какие партии?

Ю.К. В частности ЛДПР получала. Был целый скандал пол поводу выделения этих квот.

А.З. Потом эта практика продолжилась?

Ю.К. Я лично уже в 2001-м присутствовал на совещании в Белом Доме во Владивостоке, когда делились квоты. Выступает директор автопарка, автобусов и кричит: «Мне нужны квоты! Мне нужны квоты!» Я сижу и не могу понять. Я где нахожусь вообще. Оказывается, квоты выделяли на край, а край, чтобы поддержать автобусный парк, выдел ему квоты, а автобусный парк продавал квоты рыбакам.

Один корабль один доллар.

А.З. Каким образом флот перешёл в частные руки?

Ю.К. Когда госрегулирование этой отрасли пропало, то суда распродавали. Большие предприятия исчезли. На Сахалине было 11 плавбаз. Ни одной не осталось. На «Дальморпродукте» 25 тысяч народа работало. Плавбазы были. Единственная, вообще, в мире крабовая плавбаза была у Дальморепродукта — «Рыбак Чукотки». Тоже всё распродали. Потом она у криминала оказалась плавбаза эта.

Могу сказать про компанию «РефТрансфлот» ( во Владивостоке отделение Востокрыбхолодфлот (ВРХ) — 150 судов) – это около 600 современных рефрижераторных судов от 5 до 15 тысяч тонн, которые перевозили рыбу. Компания обанкротилась, ни одного судна не осталось. Я в прокуратуре непосредственно читал договор купли-продажи этих судов за границу. Продажная стоимость судна - один доллар (!).

Правительство Советского Союза начало модернизацию флота в конце 80-х годов. Были крупнейшие заказы на иностранных судоверфях по лизинговой схеме на строительство рыболовных судов. Но в итоге получилось, что весь, более или менее современный флот, остался за границей.

Сначала все кинулись добывать морепродукты. Потом криминал подмял всё под себя.

В Японии рыба нужнее. В Южной Корее тоже.

А.З. Что произошло сразу после перестройки?

Ю.К. Сначала все кинулись добывать морепродукты. Сначала это было сумбурно. Встречал я некоторых водолазов, которые где-то дырявое судно взяли. Потом возле Сахалина ныряли за морскими ежами. Потом тащили на этом дырявом судне морских ежей в Японию. Сдавали их. Много было происшествий с летальными исходами. Гибли. Бесследно рыбаки исчезали.

А.З. Почему?

Ю.К. Это были аварии, суда вообще никто не проверял. Кто как горазд был, пытался что-то сделать. Потом криминал полностью это дело подобрал. Особенно это касалось вылова крабов. Есть места в море, где можно вылавливать, и есть территория, которую нельзя трогать. (так называемые огороды). Потому что там размножение идёт. Есть квоты на вылов рыбы, крабов. Квотами занималось Госкомрыболовство. Как правило, либо было полное браконьерство без всяких квот, либо брали какие-то квоты небольшие, а вылавливали значительно больше.

Причём, рыбопродукция практически перестала поступать на наши холодильники, которые были в основном во Владивостоке. Вся рыбопродукция уходила за границу. Прежде всего в Японию и Южную Корею.

В Южной Корее есть такой порт Камчен. Сначала это была просто деревня. За время перестройки это стал здоровенный город, с мощными холодильниками. И получается, что у нас какая-то компания «Рога и копыта» зарегистрирована во Владивостоке, на Сахалине. Под неё даётся квота, а фактически весь менеджмент сидел в Южной Корее, которые и деньги давали на квоты, и рыбу потом туда отдавали. (Кстати и весь тогда нормальный, рабочий рыболовный флот базировался на Камчоне в Ю. Корее — сотни судов)

Я приведу такой пример. Это со слов капитанов, которые на таких полукриминальных судах работали. Зарабатывали очень хорошо, если везло и судно не утонуло, и если улов был. Как мне говорили: «Мы выловили крабов и идём прямо на север Японии. Заходим туда без всякого таможенного, пограничного оформления. Разгружаем краба.

Нас селят в гостиницах. Тут же наличкой нам заплатили - мы уходим. То есть, никакого таможенного оформления. Ничего».

Дальше у нас государство решило садить на пароходы, которые ведут добычу, инспекторов пограничной службы. Одного инспектора садят, чтобы он смотрел за выловом этого краба. Чтоб больше, чем по квоте не было, и прочее там. В итоге, как мне рассказывали капитаны, этим пограничникам просто платили деньги, чтобы они охраняли незаконный вылов.

Дальше уже в 2000-х годах, когда поднялся уже очень большой шум, наше правительство договорилось с Японией о борьбе с диким выловом. Сделали что. Ты выловил рыбу, краба, ты должен либо на Камчатку идти в Петропавловск- Камчатский, либо во Владивосток, и пройти там регистрацию на таможне. Потом в Японии показать документы с отметками всех наших служб и только после этого японцы принимать должны наши суда.

Что получилось на практике? На практике получилось следующее – ни одно судно ни на Камчатку, ни во Владивосток не заходило. Краба ловили, рыбопродукцию ловили, перегружали на перегрузчики и тут же отправляли в Японию.

А когда наши предъявили претензии японцам и говорят: «Как же так? Мы же с вами говорили, а вот суда заходят», японская сторона отвечает: «Вы прислали пакет документов, которые нам капитан должен показать. Капитан показал!» Наши говорят: «Ну как же так, за два дня не мог пароход дойти с Охотского моря во Владивосток, там оформиться и дойти до Японии». А японцы говорят: «А это не наши проблемы. Документы все в порядке. Мы по этим документам принимаем у них рыбопродукцию. Всё».

Единственное что прибавилось – рынок Китая.

Это всё лежало на поверхности в течении 30-ти лет. Незаконный вылов и всё прочее. Судя по скудному набору рыбопродукции у нас в России, с того времени мало что серьезно изменилось. Ну, единственное, что прибавилось – это рыбопродукция пошла на рынок того же Китая.

Продолжение следует