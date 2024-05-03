Ленин, или Столыпин, третьего не дано!

Заявление Политсовета ЦК РКРП

23 апреля председатель правительства Михаил Мишустин вручил медаль Столыпина I степени лидеру КПРФ Геннадию Зюганову. Наверное, таким образом премьер хотел сделать Зюганову приятное ко дню рождения В.И. Ленина. Напомним, что это уже второе подобное награждение. Еще в 2019 году лидер партии «Единая Россия» и тогдашний премьер Дмитрий Медведев наградил Зюганова медалью Столыпина II степени. Теперь Геннадий Андреевич стал полным кавалером столыпинской медали.

Уже тогда в 2019г. поступок руководителя КПРФ вызвал непонимание и возмущение всех сторонников коммунистических взглядов в России. Но похоже, эта история ничему не научила Геннадия Зюганова. В этот раз он заявил, что его не смущает то обстоятельство, что премьер-министр Российской империи Пётр Столыпин в своё время был одним из главных политических противников и гонителей партии большевиков. Зюганов даже сказал, что он «может считаться относительно прогрессивным деятелем».

Просто констатируем, что Геннадий Андреевич Зюганов снова обманывает сторонников КПРФ. Петра Столыпина, который ввел военно-полевые суды для революционеров и благодаря которому российская история обогатилась такими понятиями как «столыпинский вагон» и «столыпинский галстук», Владимир Ильич Ленин назвал прямо и коротко - «обер-вешателем».

Можно напомнить лидеру КПРФ еще две ленинские цитаты, о которых он, возможно, не слышал:

«Погромщик Столыпин подготовил себя к министерской должности именно так, как только и могли готовиться царские губернаторы: истязанием крестьян, устройством погромов, умением прикрывать эту азиатскую «практику» — лоском и фразой, позой и жестами, подделанными под «европейские».

«Столыпин — не только представитель диктатуры крепостников-помещиков; ограничиться подобной характеристикой значит ровно ничего не понять в своеобразии и в значении «столыпинского периода». Столыпин — министр такой эпохи, когда во всей либеральной буржуазии, вплоть до кадетской, господствовало контрреволюционное настроение, когда крепостники могли опираться и опирались на такое настроение, могли обращаться и обращались с «предложениями» (руки и сердца) к вождям этой буржуазии, могли видеть даже в наиболее «левых» из таких вождей «оппозицию его величества…»

Ни одного слова о «прогрессивности» Столыпина ни у Ленина, ни у большевиков не найти. Крепостник, реакционер, обер-вешатель. Поэтому еще раз констатируем, что поведение лидера КПРФ дискредитирует коммунистическое движение России.

Причем, рядовые члены КПРФ в очередной раз поставлены своим руководством в глупое положение. Как после такого награждения обличать буржуазную власть и ее конкретных представителей? Как говорить о деятельности партии большевиков, о революции, о Ленине? Ведь наши же политические оппоненты могут напомнить, что Зюганов принял от буржуазной власти целых две медали Столыпина и назвал этого реакционера, врага всякого революционного движения и большевиков «прогрессивным»!

Или партии КПРФ пора привести свое название в соответствие с реальностью, ибо нельзя в таком случае называться «коммунистической», или рядовым членам КПРФ необходимо потребовать от своего лидера публично отказаться от полученных наград.

Тем более, что для этого есть очень серьезный повод. Напомним, в марте этого года председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов обратился с открытым письмом к президенту РФ В.В. Путину, в котором, помимо прочего, попросил президента не драпировать на этот раз Мавзолей Ленина в День Победы. Однако Мавзолей опять закрывают от глаз участников праздника, никто не собирается прислушиваться к мнению Геннадия Зюганова. Его соглашательство не приносит никакой пользы даже в этом отдельном вопросе.

Не пора ли совершить хоть один принципиальный поступок? Ну, если не отказаться от столыпинской награды, то тогда вручить партбилет номер два Петру Аркадьевичу Столыпину (номер раз Зюганов подписал на имя Ленина), и объявить всему миру, что пожелания Владимира Путина выполнены. Ещё в 1999г. в книге «От первого лица» мы читаем в интервью с Путиным:

«Мне представляется, что в отношениях с коммунистами есть два пути. У них есть все шансы стать современной парламентской партией в европейском смысле этого слова. … Коммунисты - единственная крупная, действительно большая партия с социальной базой, но с идеологическими «тараканами» … (классовая борьба, революция, диктатура пролетариата, конфискации и национализации – Ред.) Коммунисты либо изменят свои программные установки, и тогда они станут крупной левой партией, повторяю, европейского типа, или они не смогут этого сделать и тогда потеряют свою социальную базу по мере её естественного убывания и постепенно будут сходить с политической сцены».

На вопрос корреспондента: - Сами-то они вряд ли так считают?

- Путин отвечал: - всё понимают, как ни покажется неожиданным. И они готовятся, на мой взгляд, к тому, чтобы видоизмениться. Но этого сделать сегодня боятся, потому что их электорат это воспримет как предательство. А ведь тут достаточно важно не упустить момент - когда, в какой степени и сколько им нужно менять в себе».

Похоже, что КПРФ в себе изменила уже более чем достаточно. Исчерпанность лимита на революции продолжилась получением наград обер-вешателя! Так что это оценка работы всей партии, а не одного председателя. Но переименовываться КПРФ не будет, это абсолютно ясно и разъяснено ещё Лениным, который отмечал, что оппортунистические партии никогда не сдвигаются до конца вправо, буржуазия им этого не позволяет, так как в этом случае на их месте могут возникнуть настоящие революционные. Поэтому, с точки зрения политологии функция современных оппортунистов — это имитировать сопротивление капитализму, удерживая трудящиеся массы от собственного участия в борьбе. И это у КПРФ, особенно у парламентской фракции, хорошо получается. Недаром совсем недавно, 3 апреля, после заслушивания в Думе отчета премьера Мишустина, Спикер Госдумы Вячеслав Володин всенародно на пленарном заседании заявил: Если у нас будут такие, как Геннадий Андреевич, в регионах, руководители оппозиционных фракций, страна не будет бояться революций".

Нам же в очередной раз необходимо констатировать, что самым главным для настоящих коммунистов в нынешний период реакции остается сохранение ортодоксального, т.е. революционного характера своей партии и верность принципам и историческому наследию большевиков.

Или Ленин, или Столыпин, а третьего не дано!