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Московский листок

К самозанятым тянется рука буржуазной диктатуры

Опубликовано 03.05.2024 в разделе комментариев 1

рабочие капитализм
К самозанятым тянется рука буржуазной диктатуры

Председатель думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал идею томской депутата-единоросса Екатерины Собканюк создать в России трудовые лагеря для «безработных тунеядцев» (она еще назвала их «червями на нашем теле»):

 

- У нас в службу занятости приходят, например, инвалиды, и не могут найти работу. Они — тунеядцы? Приходят ребята после СВО, приходят студенты, детдомовцы. Они — тунеядцы? Если брать тех, кто живет бродяжничеством и принципиально не хочет работать, так они и не получают пособие. Также отмечу, что эта мера поддержки — временная. Минимальное пособие — всего 1,5 тысячи рублей, максимальное — около 13, и еще раз подчеркну, что эта мера поддержки — временная. В любом случа так оскорблять людей, называть их «червями», «тунеядцами» — недопустимо.

 

Это чистой воды буржуазная диктатура, проще - фашизм. Когда тоталитарное государство накладывает лапу не только средства производства, но и на самих трудящихся, считают в профсоюзе "Новый труд".

 

За тунеядство можно наказывать, когда государство гарантированно может обеспечить всех работой, причём работой по специальности. И то только при условии, что трудиться обязаны всё члены общества.

 

И то в СССР статья за тунеядство вызывала споры, поскольку применялась часто не для понуждения к труду, а в качестве дубинки для недовольных. Например, за тунеядство осудили будущего нобелевского лауреата Бродского, хотя он трудился, писал стихи, и не его вина, что их не особо печатали.

 

Я еще работал в МК с Натальей Дардыкиной, которая не без тени гордости рассказывала, как заворачивала стихи Бродскому. Она, кстати, была очень дельным заведующим отделом культуры, просто время было не для таких поэтов, как Бродский. Сейчас бы его тоже за что-нибудь посадили.

 

А сейчас люди вообще могут зарабатывать себе на жизнь и вовсе не имея постоянной работы, например, самозанятые - они по старой классификации тоже "тунеядцы".,.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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раб Божий Сорин И.Л.-
а я люблю, когда мохнатая написал 03.05.2024 11:55
рука тянется к моим бубенчикам, уж извините, массажик приятный старичку необходим и приятен. Так-то.
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