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Московский листок

Нужен новый СЭВ

Опубликовано 03.05.2024 в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Нужен новый СЭВ

Уход России из Международного валютного фонда мог бы привести к тому, что из организации вышли бы и другие страны, лишив ее глобального статуса. Такое мнение высказал исполнительный директор от РФ в МВФ Алексей Можин.

По его словам, главные акционеры в МВФ являются злейшими врагами России, но они понимают, что если страна выйдет из него, то фонд перестает быть глобальным институтом. Исполнительный директор пояснил, что в совете директоров МВФ по 12 кресел у западных и незападных стран, а распределение голосов примерно 60 на 40% в пользу западных стран.

Он считает, что России в данный момент ничего не надо от МВФ, однако есть польза в самом статусе.

Выход России из Международного валютного фонда, по мнению Можина, ослабил бы позиции нуждающихся в поддержке Москвы стран.

2 мая Можин сообщил, что главы делегации российских Минфина и ЦБ не попали на конференцию МВФ из-за США. Ранее в России обвинили МВФ в финансировании терроризма.

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Ну так выйдите из МВФ, если она финансирует терроризм - ведь в том числе и за наши деньги финансирует. За базар надо отвечать все же.

Кругом враги, решения принимают враги большинством голосов. Зачем нам это?

Ну вышли бы хоть откуда-то... Лучше, конечно, из ВТО - мы, конечно, дорого заплатили за членство в этой вредной для нас организации, но сейчас-то оно нам зачем, если с нами никто не торгует?

Нужно создавать собственные внешнеэкономические организации с влиянием на страны Третьего мира, ориентирующиеся на Россию. Как СЭВ, который создал и единую энергосистему в Восточной Европе - мы потом и собственную ЕЭС разломали под руководством Чубайса. И СЭВ мы предали, просто бросив его, и даже здание у него на Новом Арбате отобрали - грубо и по-хамски. Именно "новая Россия" сделала это, касательно СЭВ лично мэр Москвы Г.Х.Попов. А потом удивляемся, отчего в бывших соцстранах так нас не любят - так мы же их "кинули"! И сдали с потрохами Западу.

Кто нас тянул объединять Германию? Потом, кстати, там и Коля, объединителя, посадили ненадолго, видимо, в виде благодарности, а бывшие советские руководители ГДР подверглись люстрациям, как-будто их кто-то завоевал... А мы их просто сдали, причем своим геополитическим противникам, да еще и вооружили вдобавок, оставив им всю матчасть Западной группы советских войск.

И Чубайса им отдали - бывшего главу Администрации президента, бывшего первого вице-премьера, то есть носителя высших государственных секретов - он теперь в Израили институт создает по изучению нас, наверно, знает, что исследовать...

А новый СЭВ нужен. Лучше даже не с кремлевскими во главе, а с китайцами, они как-то надежней.

 А.Б.



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