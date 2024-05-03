Финны предлагают блокаду Калининграда

Финский политик, кандидат в Европарламент от партии «Национальная коалиция» Мики Аалтола предложил лишить Россию доступа к Калининграду.

«Помехи в GPS исходят из России и российского Калининграда, расположенного на берегу Балтийского моря. Если Россия мешает в авиаперелетах, почему бы не запретить или ужесточить доступ России в Калининград?» — говорится в публикации.

Ранее глава ВМС Швеции Ева Скуг Хаслум обвинила Россию в помехах GPS в Балтийском море и, не предоставив никаких доказательств, призвала НАТО вмешаться.

В общем, помехи в GPS как casus belli - это что-то новенькое. Но вполне реально, а блокада Калининграда - это точно повод к войне. К которой в Европе подталкивают Россию.

Не случайно в сюжете два свежих члена НАТО, Финляндия и Швеция. Зачем они в альянсе, если не для войны с Россией?

А.Б.