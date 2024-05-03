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Московский листок

Финны предлагают блокаду Калининграда

Опубликовано 03.05.2024 в разделе комментариев 0

украина европа война киев
Финны предлагают блокаду Калининграда

Финский политик, кандидат в Европарламент от партии «Национальная коалиция» Мики Аалтола предложил лишить Россию доступа к Калининграду.

 

«Помехи в GPS исходят из России и российского Калининграда, расположенного на берегу Балтийского моря. Если Россия мешает в авиаперелетах, почему бы не запретить или ужесточить доступ России в Калининград?» — говорится в публикации.

 

Ранее глава ВМС Швеции Ева Скуг Хаслум обвинила Россию в помехах GPS в Балтийском море и, не предоставив никаких доказательств, призвала НАТО вмешаться.

 

В общем, помехи в GPS как casus belli - это что-то новенькое. Но вполне реально, а блокада Калининграда - это точно повод к войне. К которой в Европе подталкивают Россию.

 

Не случайно в сюжете два свежих члена НАТО, Финляндия и Швеция. Зачем они в альянсе, если не для войны с Россией?

 

А.Б.



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