Путин воскрес!

Обычно я на выходные даю что-нибудь длинное, а тут решил ограничиться репликой «по случаю».

Недавно мне предложили лично вмешаться в спор о том, знал ли Путин, что арестовывают заместителя Шойгу - замминистра Иванова, - или не знал? Вообще-то весь Телеграмм в дни ареста Иванова и неделю после был завален мнением «специалистов», которые с видом людей, ни на миг не покидающих кабинеты Путина и Шойгу и являющихся их лучшими советниками, с жаром обсуждали мотивы действий Путина, Шойгу и прочих лиц официального правящего паноптикума России. Но, как и о чём мне с ними спорить… если Путина нет? Как мне спорить с тем, к примеру, чего бог хочет, если бога нет?

Ведь с верующими спорить невозможно – они тебя просто не слушают – они верят в то, что все три артиста в роли Путина это и есть один настоящий Путин, – и всё тут!

Верующим становятся из-за низкой культуры – из-за неспособности использовать знания, накопленные человечеством. А поскольку в быту, если человек не способен использовать элементарные знания, скажем, не способен в уме, без калькулятора сосчитать сколько будет семью семь, такого человека называют глупцом, то мы не погрешим против истины (хотя и обидим), если назовём верующих дураками. Назвать-то назовём, но станет ли от этого легче?

Ведь если вы присмотритесь, то сейчас осталось очень мало людей способных самостоятельно использовать накопленные человечеством знания – сейчас вокруг сплошь верующие. Только одни верят в то, что есть бог, другие – что есть Аллах, третьи – что есть рептилоиды с планеты Набиру, а четвёртые свято верят в то, что никаких богов нет, пятые уверовали в святого Эйнштейна, шестые верят в ужас коронавирусной инфекции и в спасительный укол жидкостью под названием «вакцина».

Что их всех объединяет?

Их объединяет лень самому изучить и понять необходимые для разрешения данного вопроса знания, и ещё объединяет страх пользоваться этими знаниями самостоятельно. Лень и страх!

Вот посмотрите на стада парламентариев во всех странах – им дают знания, что окись углерода для Земли это благо, что содержание СО2 в атмосфере раньше было в десятки раз выше и ничего плохого с жизнью на Земле не происходило, а эти бараньи стада «законодателей» блеют: «Глобальное потепление! Глобальное потепление!». Почему эти, прости господи парламентарии такие тупые? Они что - не понимают слов «содержание», «окись углерода», «жизнь на Земле»? Понимают! Так в чём же дело? А они верующие! Верующие секты «святой науки».

Они уверовали, что истину знают только подонки, назвавшие себя учёными, - подонки, которые за деньги убеждают верующих в науку верить во что угодно – в то, что «озоновые дыры» всё испепелят и нужно срочно отправить на свалку вполне рабочие бытовые холодильники и купить новые, что с двухтысячного года начнётся ледниковый период, что курение табака вызывает онкологию и т.д. и т.п. О чём разговор, если уже образовалось массовое общество, на первый взгляд, как бы вполне разумных людей, которые верят в то, что Земля плоская. Между прочим, те, кто над ними смеются, в большинстве своём такие же верующие, но верующие в то, что Земля имеет форму шара.

Если ты не понимаешь, как это, не представляешь себе это образно, а просто веришь во что-то (пусть даже правильное), то ты такой же верующий. Такой же тупой!

И пользуясь твоей тупостью и твоей неспособностью, к примеру, использовать школьные знания геометрии, тебе без проблем можно впарить аферу «высадки американцев на Луну», вернее, сделать тебя верующим в этот откровенный кретинизм, и умные люди не смогут тебе объяснить почему американцев на Луне не было, как и верующему в Аллаха не смогут объяснить, почему Аллаха нет. Всё, ты стал верующим!

Умного можно переубедить, верующего переубедить нельзя – он-то и уверовал потому, что дурак, и понять разъяснения не способен, потому что дурак. Да, его можно заставить поменять веру, но не по убеждению, а только в случае, если он увидит, что верующих в как бы новую веру много, и если его осенит, что если он поменяет старую веру на новую, то будет как умный.

Как ты заставишь дурака понять то, что Путина нет (даже если этот человек по фотографиям видит, что артистов в роли Путина несколько), если этот несчастные «интеллектуал» боится самостоятельно использовать знания того, что видит, – боится отречься от своей веры. Тем более, что в эту его веру верят все те, кого выпускают на экраны – и патриарх Кирилл, верит не в бога, поскольку вопреки богу погряз в алчности, а верит в настоящего его господа бога – в Путина, такого же мифического, как и Иисус Христос! И Рамазан Кадыров не за Аллаха готов умереть, а громогласно заявляет, что готов выполнить любой приказ Путина, даже если это обернется для него трагичным финалом. И Алексей Навальный, для которого его вера в Путина как раз и закончилась таким трагическим финалом, верил, правда не в бога Путина, а в сатану Путина.

Вот как бедному кретину не верить в то, что Путин жив, если этот кретин имеет бумажку о верхнем образовании и добрался балаболить в информационном пространстве, а посему верует и в свой мощный умище?

И сложилась интересная ситуация – вся эта толпа интеллектуальной немощности – от священников РПЦ и прочих кадыровых, до «выдающихся журналистов» и яростных оппозиционеров – верят во что угодно: в бога или его отсутствие, в глобальное потепление или в науку, в спасительность прививок или во вред евреев, в определённое расположение планет или в то, что Земля уже захвачена рептилоидами и т.д и т.п.. И по этой причине всех их в единое сообщество ничто не может объединить… Кроме веры в то, что Путин жив и что артисты в его роли и есть настоящий Путин.

Ведь в деле с Путиным история развивается прямо-таки по ветхозаветному сценарию. Настоящий В.В. Путин не показывается на людях с начала двухтысячных годов и потому есть основания считать, что он убит. Но вместо него на экранах телевизоров начали показывать несколько штук путиных, меняя их со временем, поэтому дебилы убеждены, что Путин жив. А в последнее время японцы с помощью искусственного интеллекта определили, что сегодня путиных аж три штуки, то есть у России не президент, а целая святая троица.

https://i.imgur.com/TQ6LXrn.jpeg

Вот читаю: «До 60 % людей, причисляющих себя к православным верующим, не относят себя к религиозным людям, и только около 40 % православных уверены в существовании Бога. Около 30 % из числа тех, кто называет себя православными верующими, вообще полагают, что Бога нет». Зато все они безусловно полагают, что Путин есть! Воскрес, смертию смерть поправ!

Так что на Пасху все интеллектуалы России должны обниматься и целоваться не со словами: «Христос воскрес!», - а со словами: «Путин воскрес!». И целовать портрет какого-нибудь путина со словами «Воистину воскрес!».