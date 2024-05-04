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Московский листок

150 врачей вступились за педиатра Буянову

Опубликовано 04.05.2024 в разделе комментариев 0

суд закон
150 врачей вступились за педиатра Буянову

150 врачей вступились за педиатра Буянову. Ее арестовали за дискредитацию армии после жалобы вдовы бойца СВО.

Есть две категории людей, за кого я стараюсь вступаться всегда, по возможности - это врачи и журналисты. По понятной причине. Ну и в силу того, что общество во многом держится именно на этих людях, хотя само это не всегда сознает.

67-летняя врач с 40-летним стажем якобы сказала своему семилетнему пациенту, что его погибший на СВО отец был «законной целью для Украины». При этом никаких доказательств ее слов, кроме утверждений матери мальчика, нет. Свидетелей произошедшего нет, в кабинете не велась аудиозапись. Тем не менее глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. В квартире педиатра провели обыск, разгромили там все... Что искали - подштаники с жовто-блакитной символикой, что ли? Еще и уволили из поликлиники.

Адвокат принял тактику отрицать сам факт "дискредитации", мол, нет состава преступления. Оговорили.

Ну а если что-то и сказала, есть ли в том не только состав, а само событие преступления?

Статья УК начинает словами: "Публичные действия, направленные на дискредитацию..." Где там публичные действия, если даже запись слов врача Буяновой отсутствует? То ли говорила, то ли нет. А если и говорила, то в чем публичность-то? В том, что эти слова мог услышать семилетний мальчик?

Во-вторых, в статье УК есть понятие "заведомости", то есть суд должен еще доказать, что Буянова была заведомо уверена, что говорит неправду. Это как с делами о клевете, по которым практически невозможно никого посадить, поскольку обвинению надо доказать пресловутую заведомость. Иначе обвиняемый "добросовестно заблуждался", а это уже не клевета, а административное правонарушение, за которое штраф и ай-яй-яй.

И, наконец, у нас все еще есть Конституция! Причем конституция прямого действия - статьи основного закона не требуется расшифровывать и уточнять, они действуют буквально и непосредственно.

И вот Статья 29 гласит: "Каждому гарантируется свобода мысли и слова". То есть буквально - думать и говорить можно свободно, в том числе и неправильные какие-то вещи. В мыслях и словах человек имеет право на ошибку.

И второе, что сказано в статье конституции: "Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них".

Не сказано, каких мнений и убеждений, правильных или нет, хороших или плохих - никаких!

Пропагандировать, выражать публично, может, и нельзя. Хотя тоже вопрос. Но высказывать в частной беседе - можно! Нельзя же считать актом пропаганды разговор на приеме у врача с семилетним мальчиком.

В общем, вполне очевидные вещи. И удивительно, что в Тушинском суде теперь так это трактуют... Меня там судили дважды, причем один раз по иску подмосковного губернатора Громова. Судили по закону, долго, добросовестно разбираясь в вопросе. И на финал все и закончилось по закону.

Что сейчас произошло? Не знаю даже...

И зачем ее в СИЗО держат, вообще не понимаю. Она опасна для кого-то?

Думаю, как раз факт такого ее преследования приносит куда больший пропагандисткий вред и государству, и обществу, и вообще всем, включая семилетнего мальчика, отец которого погиб на фронте...

 А.Б.



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