Бронежилетами прикрыли Рублевку

По данным СКР, на средства, заплаченные военным ведомством за бронежилеты 20 тысяч мобилизованных для участия в СВО граждан, были приобретены акции и доли целого ряда компаний, бизнес-центр в Москве и участки в Подмосковье. Кроме того, бюджетные средства переведены на два десятка частных счетов.

По версии следствия, фигуранты, а также иные неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, совершили хищение бюджетных средств, выделенных Минобороны России для реализации государственного контракта №22/1/П/СНБ/3. Соглашение было заключено 10 ноября 2022 года и предусматривало изготовление и поставку 20 040 бронежилетов, которыми планировалось укомплектовать участников начавшейся тогда мобилизации, направляемых в зону СВО.

В свое время на 30 сребреников, оставшихся после смерти Иуды, был притобретен участок земли, который потом так и назвали - "цена крови".

А как назвать участки в Подмосковье, которые купили вместо того, чтобы поставить в войска качественные бронежилеты?

Думаю, пока нет статистики, сколько мобилизованных погибли и стали калеками из-за этих некачественных средств защиты. Но, полагаю, немало. А могли бы жить.

Захожу в ветеринарку, собачку полечить, а там коробка здоровая, помощь солдатам - дешевые сигареты, печеньки какие-то, тоже недорогие... как в тюрьму примерно. А люди, которым страна выдала штаны с лампасами, медалей на грудь, зарплаты, соответственно, генеральские - воруют на снабжении войск, которые вверены государством их попечению.

Не кажется ли вам, что в государстве нашем приоритеты как-то не так выстроены?

У бабушки, которая вяжет носки солдатам, явно нет лишнего имущества. А у генералов - дворцы в Подмосковье, можно сказать, на самом виду, никто не прячет, наоборот, напоказ выставляют. Все знают, где и как живет министр, его замы и помы, и прочие видные деятели. И никого не волнует - на что?

Меня спрашивают, почему я перестал возить помощь на Донбасс после начала СВО. А раньше возил, особенно пока Мозговой был жив, ну там просто хорошие отношения сложились.

Но после начала СВО такие "кустари-одиночки" в деле снабжения войск вроде бы и не нужны стали - все взяло в свои мощные руки Министерство обороны, и шире - наше могучее государство. И всего там стало хватать, если отчеты посмотреть.

А оно вон куда - на Рублевку... Ну так гуманитарная помощь Николиной горе в мои планы не входит пока. И тем более не входит в планы прикрывать бабушкиными носками и дешевыми сигаретами дыры в некачественных бронежилетах, деньги за которые ушли на дороге шампанское, с бокалом которого в гостях у Иванова сфоткался и сам Песков, заместитель главы Администрации президента. А ведь не дурак парень, мог бы и задуматься, откуда роскошь?