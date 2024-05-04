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Московский листок

Украине денег не дадут

Опубликовано 04.05.2024 в разделе комментариев 0

украина европа война киев
Украине денег не дадут

Новая миллиардная военная помощь США Украине останется инвестициями в Штатах, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

"Новые деньги, которые мы инвестируем, практически все они остаются в США: в нашей индустриальной базе, обеспечивая хорошие рабочие места в Штатах, но так мы можем и помогать Украине", - заявил Блинкен в ходе мероприятия института Маккейна, трансляцию которого вел госдеп.

На как бы помощь Украине направят почти 61 миллиард долларов, из которых 23,2 миллиарда - на восполнение передаваемых ей вооружений со складов Пентагона, 13,8 миллиарда - на военные закупки для Украины на открытом рынке, 11,3 миллиарда - для обеспечения "текущих военных операций США в регионе".

Собственно, Блинкен подтвердил то, что я говорил еще в самом начале конфликта - это прежде всего большой бизнес, хотя оплачивается он в том числе и человеческими жизнями.

США получают возможность не только освежить свои военные арсеналы и военную промышленность, но и переложить существенную часть этих расходов на партнеров по НАТО в Европе.

60 миллиардов, которые инвестируют США в этот процесс, это более, чем в 2 раза больше, нежели кредитование Горбачева во все годы Перестройки.

 А.Б.



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