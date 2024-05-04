Макрон не исключает, что Франция начнет мировую войну

"Макрон не исключает отправки войск на Украину, если россияне прорвут линию соприкосновения. Макрон утвердительно ответил, что по-прежнему придерживается своих слов относительно возможности размещения войск союзников на Украине:

«Я ничего не исключаю, потому что мы имеем дело с тем, кто ничего не исключает. Мы, несомненно, слишком колебались, определяя границы наших действий тому, у кого их больше нет и кто является агрессором!»

Макрон отметил, что французские военные недавно вторглись в Африку для борьбы с терроризмом по просьбе других суверенных государств.

Цитата из Макрона: «Если бы русские прорвали линию фронта, если бы поступила просьба Украины – чего сегодня нет – нам пришлось бы законно задать себе этот вопрос. Поэтому я думаю, что исключить это априори – это не усвоить уроки последних двух лет».

Россия не воевала с Францией больше 200 лет. Именно страна Россия со страной Францией - русские сталкивались с французами и во время интервенции во время Гражданской войны, и с французами, массово служившими в гитлеровских войсках, и во время колониальных войн в той же Африке...

Видимо, Макрон считает, что пора освежить впечатления.

Хотя ведь были и другое примеры - в обе мировые войны были союзниками, даже будущий министр обороны СССР Малиновский служил во французских войсках во время Первой мировой, в отличие от других маршалов, свободно говорил по-фрацузски. Про дивизию Нормандия-Неман даже напоминать неудобно. Наверно, скоро будут памятники сносить, уже во Франции...

А.Б.