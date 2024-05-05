Почему на Социал ЗА у Путина зеркальный результат?

Как и обещал, проверил опросы ВЦИОМа и других официальных социологических структур на нашей аудитории. Как всегда, опрос зеркально повторяет официальные данные. Где там за, у нас против, причем примерно в таком же цифровом соотношении.

Доверяете ли вы В.В.Путину?

4 тыс. голосов

Да 13 %

Нет 80 %

Не уверен 6 %

И 71 реплика в комментариях, в основном не доверяют. Но есть и те, кто не доверяет опросу, мол, я все время вру и фальсифицирую результаты. Ага. И всю ночь писал 70 комментов.

Проверить - как чихнуть: голосуете, комментируете - и вот ваш голос и комментарий у вас перед глазами.

Пишут, что аудитория канала - целевая. И какая же цель? И кто отбирает в эту аудиторию? И каким образом?

Вход свободный - зайдите 40 тысяч членов "Единой России", у вас в партии 2 миллиона официально состоит. Зайдите и поддержите репутацию лидера в народе! А то как-то некрасиво выглядит...

А.Б.