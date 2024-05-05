День множества праздников

Сегодня в этом году православная Пасха, стало быть, Христос воскрес. Можно отметить, что за прошедшие с этого события две с лишним тысячи лет люди лучше не стали. Хотя материальное благосостояние и повысилось - к примеру, сейчас в мировой империи уже давно не казнят преступников на кресте, а используют электрический ток. Это гуманней и гигиеничней. И, видимо, надежней, никто пока не воскресал больше...

У нас вообще не казнят, перестали. Дают срок подлиньше, поближе к Полярному кругу, и они там сами как-то...

День рождения Карла Маркса в этом году тоже приходится на Пасху, но он и при жизни церковь не жаловал. А уж теперь-то... Ну и воскресать даже не обещал.

И самый мой любимый - День советской печати, когда Ленин подписал в свет первый номер большевистской "Правды". Свобода печати у нас с 1912 года проделала целый ряд кульбитов, и сегодня пришла к такому состоянию, что даже напоминать неловко.

Если учесть, что основное дело моей жизни непосредственно связано со свободой печати в России, то можно сказать, что жизнь прожита козе под хвост. С праздником!