День множества праздников

Сегодня в этом году православная Пасха, стало быть, Христос воскрес. Можно отметить, что за прошедшие с этого события две с лишним тысячи лет люди лучше не стали. Хотя материальное благосостояние и повысилось - к примеру, сейчас в мировой империи уже давно не казнят преступников на кресте, а используют электрический ток. Это гуманней и гигиеничней. И, видимо, надежней, никто пока не воскресал больше...
У нас вообще не казнят, перестали. Дают срок подлиньше, поближе к Полярному кругу, и они там сами как-то...
День рождения Карла Маркса в этом году тоже приходится на Пасху, но он и при жизни церковь не жаловал. А уж теперь-то... Ну и воскресать даже не обещал.
И самый мой любимый - День советской печати, когда Ленин подписал в свет первый номер большевистской "Правды". Свобода печати у нас с 1912 года проделала целый ряд кульбитов, и сегодня пришла к такому состоянию, что даже напоминать неловко.
Если учесть, что основное дело моей жизни непосредственно связано со свободой печати в России, то можно сказать, что жизнь прожита козе под хвост. С праздником!
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хочу новый пенис, и все дела, и чтоб написал 05.05.2024 12:15
В настоящее время люди без зубов вынуждены носить протезы или ставить импланты, но в скором будущем, вероятно, зубы будут отрастать заново.
Автор исследования Кацу Такахаси заявил, что новый препарат блокирует белок под названием USAG-1, ограничивающий рост зубов. В начальных экспериментах исследователи давали это лекарство мышам с врожденным малым количеством зубов, в результате чего у них вырастали новые зубы, при этом рост не вызвал никаких серьезных побочных эффектов или дискомфора.Теперь же на новом этапе испытаний, лекарство будет вводиться внутривенно добровольцам в возрасте от 30 до 64 лет.
Такахаси, заведующий отделением стоматологии и челюстно-лицевой хирургии больницы Китано, прокомментировал старт исследования препарата на людях: "Мы хотим сделать что-то, чтобы помочь тем, кто страдает от потери или отсутствия зубов. Мы считаем, что ожидания людей в отношении роста зубов высоки".