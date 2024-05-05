Группа иностранных держателей украинских еврооблигаций намерена добиваться от Киева возобновления выплат процентов по госдолгу, сообщает The Wall Street Journal.

В комитет кредиторов входят такие гиганты как BlackRock и Pimco, на их долю приходится около 20% от непогашенных $20 млрд еврооблигаций Украины.

Украина, получившая помощь от США на $60,6 млрд, могла бы договориться о прощении части задолженности в обмен на возобновление процентных платежей объемом до $500 млн в год.

Однако США и их партнеры обеспокоены, что финансовая помощь Украине окажется у держателей облигаций, если Киев снова начнет обслуживать долг.

По сведениям газеты, если сделку не заключат, Украине может грозить дефолт в августе.

Как я уже говорил, из 60 миллиардов американской "помощи" Украине не достанется ничего - львиная доля уйдет военно-промышленному комплексу США, а остатки - американскому же банковскому сектору.

Украине денег не дадут

Украина получит гору устаревшего еще в прошлом веке вооружения и долги, прывышающие балансовую стоимость всей страны.

С экономической точки зрения Украине сейчас выгодно потерпеть поражение и сменить власть. Тогда Украина никому ничего не будет должна, как большевики отказались платить по царским долгам. Как не должны никому, к примеру, ни Крым, ни Донецк с Луганском. И понятно, почему Запад так настойчиво подвигает Киев к возврату утерянных территорий - это активы, которые кредиторы не хотят терять.

Кстати, Путин, когда решил вернуть царские долги, совершил большую ошибку. Пока ты должен, кредитор заинтересован, чтоб ты был жив-здоров и чтобы у тебя все было хорошо. А когда расплатился с долгами, то на тебя уже плевать, тебя и убить можно...

А.Б.