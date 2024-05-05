Макрон как новый Бонапарт

Украинский депутат Алексей Гончаренко заявил французскому телеканалу LCI, что Киев может попросить Запад ввести на Украину европейские войска, если у ВСУ не хватит сил на сдерживание армии России.

В беседе с журналом The Economist президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможности отправки военнослужащих на Украину. По словам Макрона, Франция получила бы легитимные основания обсудить отправку войск, если бы со стороны Киева поступил соответствующий запрос.

Итальянский министр обороны Гвидо Крозетто отметил, что он не понимает, зачем французский президент ведёт себя подобным образом.

Отвечу почему: комплекс Наполеона.

Макрон стал президентом Франции достаточно случайно, никто не верил, что он может составить реальную конкуренцию действительно серьезным политикам, не только способным выиграть выборы, но и руководить страной. В этом, кстати, у Макрона много общего с Зеленским.

И вот катастрофы не произошло, и Макрон уверился в своей исторической миссии - вернуть величие Франции, утерянное еще Наполеоном, не то первым, не то третьим.

А для этого путь только один - на Москву. Можно через Одессу и Севастополь...

А.Б.