Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Макрон как новый Бонапарт

Опубликовано 05.05.2024 в разделе комментариев 3

франция путин макрон
Макрон как новый Бонапарт

Украинский депутат Алексей Гончаренко заявил французскому телеканалу LCI, что Киев может попросить Запад ввести на Украину европейские войска, если у ВСУ не хватит сил на сдерживание армии России.

В беседе с журналом The Economist президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможности отправки военнослужащих на Украину. По словам Макрона, Франция получила бы легитимные основания обсудить отправку войск, если бы со стороны Киева поступил соответствующий запрос.

Итальянский министр обороны Гвидо Крозетто отметил, что он не понимает, зачем французский президент ведёт себя подобным образом.

Отвечу почему: комплекс Наполеона.

Макрон стал президентом Франции достаточно случайно, никто не верил, что он может составить реальную конкуренцию действительно серьезным политикам, не только способным выиграть выборы, но и руководить страной. В этом, кстати, у Макрона много общего с Зеленским.

И вот катастрофы не произошло, и Макрон уверился в своей исторической миссии - вернуть величие Франции, утерянное еще Наполеоном, не то первым, не то третьим.

А для этого путь только один - на Москву. Можно через Одессу и Севастополь...

А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 3
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Наполеон из палаты &#8470; 6 написал 05.05.2024 12:06
Пора показать путиноидам новый Аустерлиц
Ответить
(без названия)
Лелик написал 05.05.2024 11:44
Как говорить наш дорогой шеф:
"Если человек идиот, то это надолго"
Ответить
Тыщача черчей.
Де-Ортаньянц написал 05.05.2024 11:39
Парапарапарадуемся на сваем вику...
Красавице и купку,
Щасливаму клинку.
Канальи!!!
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как часто вы перерабатываете?:
Результаты
Интернет-ТВ
США не хотят мирных переговоров по Украине
США не хотят мирных переговоров по Украине
01.05.2024
Первомай без праздника
Первомай без праздника
01.05.2024
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Макрон как новый Бонапарт (3)
В августе на Украине запланирован дефолт (0)
День множества праздников (1)
Почему на Социал ЗА у Путина зеркальный результат? (0)
Макрон не исключает, что Франция начнет мировую войну (5)
Украине денег не дадут (8)
Бронежилетами прикрыли Рублевку (16)
150 врачей вступились за педиатра Буянову (3)
Как украсть у народа и флот, и рыбу (0)
Путин воскрес! (6)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: В августе на Украине запланирован дефолт
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Жизнь прожита козе под хвост. С праздником!
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: День множества праздников
Михаил Делягин Михаил Делягин: Повестка дня 42: знать и помнить политические уроки краха СССР!
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Почему на Социал ЗА у Путина зеркальный результат?
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss