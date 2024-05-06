Руководитель оперативного штаба НПНТ Алексей Неживой о кадровых проблемах в стране

"Есть очень интересный материал "Известий" (https://iz.ru/1689115/dmitrii-alekseev/pesn-lda-i-vygoraniia-pochemu-molodye-bystro-nakhodiat-rabotu-i-uvolniaiutsia), который наглядно иллюстрирует тупиковую ситуацию с решением проблем кадрового голода в стране. Молодежь брошена на произвол судьбы рынком в отсутствии четкой политики подготовки профессиональных кадров, системы социальной мотивации, особенно под теми видами профориентации, которые нужны сейчас.

Это и не удивительно, еще пару лет назад мы жили в иной реальности, мы были частью мировой экономики и наиболее дешевые сегменты у нас обслуживали мигранты.

Теперь страна должна производить все сама, да еще и много. Есть мигранты, система работы с которыми отсутствует, кроме системного гонения на фоне политического популизма, а кадров нет, мы находимся в демографической яме и не можем заместить даже самые неквалифицированные позиции в экономике своими ресурсами.

Неудивительно что молодежь бегает от одной вакансии к другой. Размер оплаты труда конечно растет, но 1,2 млн. вакансий с зарплатами 20-30 тысяч рублей – это можно прожить только находясь на иждивении у родителей или живя общиной.

Низкая квалификация в силу отсутствия системы профподготовки кадров обуславливает низкую производительность труда и как следствие низкие заплаты, никакими наставниками тут вопрос не решить, отсутствие конкуренции является основой кадровой текучки и это процесс объективный...."