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Московский листок

Ленин опять впереди

Опубликовано 06.05.2024 в разделе комментариев 1

путин цензура выборы кремль
Ленин опять впереди

Решил проверить еще один официозный опрос: Петр I, Владимир Ленин, Александр Суворов, Екатерина II и Георгий Жуков вошли в топ-5 идеальных лидеров из российской истории, показал опрос СберУниверситета, а растиражировали буквально все.

Там в опросе много было фамилий, но я решил проверить первую пятерку - да просто в опроснике на Youtube столько строчек нет.

Ну, во-первых, столько народу не набежало, как на вопрос о доверии Путину - там уже за 5,5 тысяч перевалило, а тут двести с небольшим пока.

https://www..com/post/UgkxPEOgah6jkPkRbuggHT6u69d1q0SrqOGz

Ну и 53 процента собрал, как я почему-то и ожидал, Владимир Ленин. Остальные поделили проценты почти поровну - Петр Великипй чуть больше, 15 процентов, остальные ровненько.

Ну и в комментариях один вопрос - Сталин где? Думаю, набрал бы Иосиф Виссарионыч еще и побольше, но в том результате, который я взялся проверять, его почему-то не было. Ну, то есть, понятно почему...

Вот и думайте, какие у нашего народа нынче приоритеты.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Re: Вот и думайте, какие у нашего народа нынче приоритеты.
Кущ в курсе дела написал 06.05.2024 11:34
Чего тут думать, халява - это единственный приоритет вашего народа. Кто пообещает больше халявы, тот и идеальный лидер. Народ-Шариков
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