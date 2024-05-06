Рекордно строим жилье для мигрантов

Портфель строительства многоквартирного жилья в России к началу мая превысил 110 млн кв. м и достиг максимального показателя с 2019 года, за месяц запущено 4,7 млн кв. м жилья, что на 20% выше показателя апреля 2023 года.

Запуск жилья превышает показатели аналогичного периода 2021-2023 гг. третий месяц подряд. Сейчас распроданность новостроек в целом по стране составляет 32% или 35,6 млн кв. м.

Хороший показатель, но у меня вопрос - банальный достаточно: а для кого строится все это?

В стране давно уже не растет рождаемость, наоборот, население потихоньку сокращается. Обеспеченность жильем населения тоже давно уже очень неплохая, в основном молодые люди получают жилье от бабушек и дедушек, нового особо не требуется.

Я понимаю времена развитого социализма, когда каждый год строили по большому заводу, а каждый пять лет появлялся новый город. Шла миграция населения, и новым рабочим новых заводов нужно было новое жилье. Но сейчас такого и близко нет.

Цены на вторичное жилье в апреле снизились в 14 из 50 исследуемых крупных российских городов. Причем не обязательно в глубинке - третью строчку в рейтинге дешевеющего жилья занимает подмосковная Балашиха, буквально сразу за Кольцевой дорогой.

Не сказать бы, чтоб резко выросли требования граждан к размерам жилья - наоборот, в Москве наибольший спрос как раз на апартаменты и студии.

Все это наводит на одну мысль - мы строим жилье для мигрантов. Именно мы, поскольку в конечном счете новое строительство финансируется все равно из бюджета, пусть и не напрямую. И вот эти студии и апартаменты - это тоже покупается, чтобы сдавать потом тем же мигрантам.

Странный бизнес, вы не находите?

А.Б.