В Москве силовики проводят обыск в квартире журналистки Надежды Кеворковой, бывшей жены Максима Шевченко, сообщает ТАСС.

Следователи вместе с сотрудниками МВД пришли с обыском, она им самостоятельно открыла дверь и не оказывала сопротивления. Газета «Известия» пишет, что следственные действия связаны с делом об оправдании терроризма.

Надежда Кеворкова работала репортером в Ливане, Афганистане, Пакистане, Иране, Турции, Судане, Сирии, в секторе Газа и на Северном Кавказе. Журналистка специализировалась на теме религии.

И что они хотят найти? Личные письма Усамы бин Ладена? Набор "сделай сам" для производства поясов шахида? Что?

Понятно, что обыск давно стал у нас средством давления на подозреваемых, но посмотрите на послужной список репортера, а потом на себя в зеркало - вы и правда можете ее чем-то напугать?

Конечно же, журналист может стать подозреваемым по делу. Любой может. Даже автор статей в "Большой российской энциклопедии". Энциклопедист-террорист - это только в нашей реальности...

Но вот отношение государства к социальной группе "журналисты" меня, честно говоря, просто оскорбляет.

А.Б.