Долги за ЖКХ перестанут кормить криминал?

3 мая заработал запрет о переуступке третьим лицам, в том числе и коллекторским агентствам, права на взыскание долгов граждан за жилищно-коммунальные услуги. Речь идет о расширении списка лиц, которые не могут переуступать право по возврату задолженности за коммунальные услуги, в их число включены наймодатели социального жилья.

Изменения внесены в ст. 155 Жилищного кодекса. Согласно закону, если наймодатель жилья продал коммунальные долги коллекторскому агентству, то сделка будет признана ничтожной.

Также нельзя оформлять коллекторам доверенность на взыскание долга. Уже сейчас передавать коллекторам право взимать с собственников помещений задолженность по оплате ЖКУ запрещено управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, ресурсоснабжающим организациям.

В принципе, правильно. Но почему эта система взыскания долгов, как при Орде, раньше-то действовала?

Может быть, вообще запретить договоры цессии, то есть переуступки долгов? А то как-то гипербола "бандитское государство" приобретает слишком реалистичные черты...

А.Б.