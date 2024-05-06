Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Долги за ЖКХ перестанут кормить криминал?

Опубликовано 06.05.2024 в разделе комментариев 0

суд закон
Долги за ЖКХ перестанут кормить криминал?

3 мая заработал запрет о переуступке третьим лицам, в том числе и коллекторским агентствам, права на взыскание долгов граждан за жилищно-коммунальные услуги. Речь идет о расширении списка лиц, которые не могут переуступать право по возврату задолженности за коммунальные услуги, в их число включены наймодатели социального жилья.

Изменения внесены в ст. 155 Жилищного кодекса. Согласно закону, если наймодатель жилья продал коммунальные долги коллекторскому агентству, то сделка будет признана ничтожной.

Также нельзя оформлять коллекторам доверенность на взыскание долга. Уже сейчас передавать коллекторам право взимать с собственников помещений задолженность по оплате ЖКУ запрещено управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, ресурсоснабжающим организациям.

В принципе, правильно. Но почему эта система взыскания долгов, как при Орде, раньше-то действовала?

Может быть, вообще запретить договоры цессии, то есть переуступки долгов? А то как-то гипербола "бандитское государство" приобретает слишком реалистичные черты...

 А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как часто вы перерабатываете?:
Результаты
Интернет-ТВ
США не хотят мирных переговоров по Украине
США не хотят мирных переговоров по Украине
01.05.2024
Первомай без праздника
Первомай без праздника
01.05.2024
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Долги за ЖКХ перестанут кормить криминал? (0)
Энциклопедист-террорист (0)
Рекордно строим жилье для мигрантов (0)
Ленин опять впереди (1)
Алексей Неживой: О кадровых проблемах в стране (3)
Макрон как новый Бонапарт (5)
В августе на Украине запланирован дефолт (14)
День множества праздников (16)
Почему на Социал ЗА у Путина зеркальный результат? (2)
Макрон не исключает, что Франция начнет мировую войну (7)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Девять уроков Великого Октября. Повестка дня - 43
Михаил Делягин Михаил Делягин: Исправить итоги воровской приватизации! Повестка дня 44.
Дарья Митина Дарья Митина: Колобок счастлив
Дарья Митина Дарья Митина: С днем рождения, Карл Генрихович!!!
Михаил Делягин Михаил Делягин: Чёрные деньги льются в Россию: недвижимость, бизнес, экономика
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss