Основные идеи Ильина по преобразованию России

Иван Ильин ратовал за создание в России национальной диктатуры, которая должна опираться на исключительную роль церкви, армии и военизированных структур, и заниматься постоянным перевоспитанием общества - все ради святой миссии по «обороне» обширного евразийского пространства от массы врагов и ради воспитания младших народов, проживающих на этой земле. Его философия базируется на культе «бремени и мук» русского народа, его исключительности и превосходстве. Такое видение требует национального духовного обновления, селекции и гомогенизации общества по критерию «духовного достоинства» со всеми вытекающими последствиями для «неправильных» людей.

В работе 1933 года («Национал-социализм. Новый дух») Ильин рассуждает о «духе» национал-социализма и описывает его как: «патриотизм, вера в самобытность германского народа и силу германского гения, чувство чести, готовность к жертвенному служению (фашистское «sacrificio»), дисциплина, социальная справедливость и внеклассовое, братски-всенародное единение». Он связывает это с белым движением: «Словом - этот дух, роднящий немецкий национал-социализм с итальянским фашизмом. Однако не только с ним, а еще и с духом русского белого движения».

Позиции Ильина:

1) Сословное или кастовое устройство России, состоящее из религиозно-патриотических военизированных структур.

2) Сортировка и стратификация общества, выделение неполноценных в особые касты.

3) Народ - тупая масса, которую нельзя подпускать к управлению.

4) Культ «национального вождя», «национального диктатора».

5) «Бог, родина и национальный вождь»

Ильина цитируют не только президент, но и Медведев, Сергей Лавров, патриарх Кирилл, лидеры "Единой России", губернаторы, и многие другие деятели. Его книги рекомендуются в качестве обязательных к прочтению для школьников и студентов.

Основные тезисы Ильина о духовности и русском государстве напрямую связаны с его позитивными оценками режимов Гитлера, Муссолини, Салазара и Франко. Под «духовным характером» Ильин понимает исключительную особенность русских слепо «любить и верить» и призывает подавлять любые проявления рационального и разумного. Воспитывать новых преданных людей и сортировать посредством «нового отбора». Отбраковывать тех, кто этот «отбор» не пройдет, и отправлять их в особый «последний ранг общества», а «люди, неспособные к автономному самообладанию, будут обуздываться и клеймиться».

Ильин требует от новых людей «беззаветно любить и беззаветно верить», а объектов любви всего три: «Бог, родина и национальный вождь». Ильиным понимает историю как вечный процесс многовековой «обороны и борьбы», как постоянную защищиту от соседей, от враждебного окружения. Общественное устройство представляет как набор религиозно-патриотических военизированных структур, которые должны стать основой нового режима. Видит «спасение России» - в воспитании и укреплении русского национального рыцарства.

Народ по Ильину - тупая масса, которую нельзя подпускать к управлению. Народ должен только «любить и верить», любить Бога и верить вождю, но никак не участвовать в управлении государством: «масса может иметь великие заслуги в драке, но сила ее суждения остается жалкою». Ключевой идеей является идеея «национального вождя», «национального диктатора», который не может быть объектом критики со стороны «любящих его» русских людей! «И кто не любит беззаветно своего национального вождя, и не верит ему, и не верит в него, кто не посылает ему своего сердечно-волевого луча верности, силы и вдохновения, тот жизненно и творчески ослабляет его. Именно поэтому «враги всегда пытаются обессилить и подорвать персону вождя и Государя подозрениями, насмешкой, очернением и клеветою.»

Одним словом - сплошное мракобесие и черносотенство. Ничего разумного и прогрессивного, Он не понимает ни роли науки, ни роли инноваций, ни роли технологий. Смесь средневековья, фашизма и нацизма в одном флаконе. Кто должен содержать всех этих бездельников рыцарей-вояк, святош и море кастовых чиновников? Ясное дело – народ! Рабским беспросветным трудом! Без науки, без образованимя, без машиностроения, без механизации!

Но Путину и его окружению такой подход очень нравится! Очень!!!