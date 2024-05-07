Сегодня пройдет инаугурация Путина, не помню уже, в который раз.

Я не успею сегодня осветить эпохальное событие, но его эпохальность успели растолковать нам уважаемые люди.

Мария Захарова, например, объяснила, что перечисленные процедуры и мероприятия нужны для того, чтобы страна шла вперед, повышала уровень благосостояния граждан, чтобы делать страну безопасной, чтобы отвечать на вызовы и угрозы.

Ну вот, все ясно теперь!

Спикер Госдумы Володин тоже отметился: «Вступление в должность — не просто церемония. Это важнейшая конституционная процедура. Ее главный смысл — в присяге, которую приносит народу вступающий в должность глава государства», — написал он в telegram-канале.

Еще ясней стало, не только благосостояние повышается от инаугурации, но и смысл есть, и он - в присяге!

Хотя я до конца не понял тут - присяга одна и та же или каждый раз меняется? А если одна и та же, то разве не достаточно одного раза? Я вот принял присягу раз, больше сорока лет назад, и мне хватило...

Но это рядовой человек, а тут - президент! У президента забот много, может и позабыть, что обещал пять лет назад. Или четыре? Или шесть? Неважно... Важно повторять периодически, напоминать самому себе:

«Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу».

Вот и вся присяга. 33 слова. Любой, кого изберут президентом, способен запомнить. А если что позабыл - подглядеть в Конституции, она там рядом, на нее президент положил.. правую руку. Ну если, скажем, на фразе "права и свободы человека" запинка выйдет...

А.Б.