Кара-Мурза получил Пулитцеровскую премию

Оппозиционер, осужденный на 25 лет строгого режима по нескольким статьям, в том числе о госизмене, стал лауреатом премии за серию колонок для газеты Washington Post, написанных в заключении.

Кара-Мурза написал семь колонок для Washington Post.

Не думаю, что главными тут стали их художественные или политологические достоинства, но для России знаковыми являются "Тюремные тетради" Грамши, "Репортаж с петлей на шее" Фучика - для Америки это нечто малоизвестное, а для нас важно. В Америке может помнят, что "Дон Кихот" был написан тоже в тюрьме, но и это необязательно.

Посольство России в США считает публикации New York Times, за которые издание получило Пулитцеровскую премию, сборником «русофобских измышлений». Это тоже понятно.

Однако Пулитцеровская премия чисто американская, ее присуждает Колумбийский университет исключительно за американские достижения, и вручение ее российскому журналисту - случай достаточно уникальный.

Но как-то не в радость... Нобелевский лауреат Муратов у нас иноагент, пулитцеровский - вообще государственный изменник. Кругом враги...

Ну и сильный подарок к инаугурации, конечно.

Конечно, ответным жестом могло бы стать президентское помилование, но у нас это почему-то не практикуется. Навальный был лауреатом целого вороха зарубежных премий, но на его судьбу это, в общем, никак не повлияло...

А.Б.