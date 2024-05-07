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Московский листок

Генштаб готовит учения по применению тактического ядерного оружия

Опубликовано 07.05.2024 в разделе комментариев 0

война атомная бомба
Генштаб готовит учения по применению тактического ядерного оружия

Готовящиеся учения ядерных сил — вынужденный ответ на западную риторику, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Генштаб по поручению президента начал подготовку к проведению в ближайшее время учений, на которых отработают подготовку и применение нестратегического ядерного оружия.

В МИД России заявили, что маневры следует рассматривать в контексте недавних воинственных заявлений западных официальных лиц и дестабилизирующих действий НАТО.

"Мы никому не угрожаем. Однако слетевшие с катушек стратеги в Вашингтоне и их сателлиты в Европе должны понимать, что в подстегиваемом ими повышении ставок Россия будет использовать все средства для защиты своего суверенитета и территориальной целостности. Никакой игры в одностороннюю эскалацию у Запада не получится", — отметил Антонов.

Судя по всему, после Лаврова будет министром иностранных дел. Правда, трудно сказать, будет ли при таком развитии событий нужда в этом министерстве после Лаврова...

 А.Б.



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