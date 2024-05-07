Осудили за подделку школьных тетрадок

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор двум местным бизнесменам, проходящим по уголовному делу о массовой подделке школьных тетрадей.

Осужденные признаны виновными по статье 146 УК РФ («Нарушение авторских и смежных прав»). Им назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно. Также они должны выплатить издательству «Просвещение» 12,5 миллиона рублей.

Суд установил, что гендиректор полиграфической фирмы «Профпринт» с подельником занимался производством печатной продукции, правообладателем которой является издательство «Просвещение» - тетрадей по окружающему миру для 1 и 4 классов, по английскому языку для 3, 5 и 6 классов, математике для 1 класса и прописи для 1 класса. Отпечатали их на своем оборудовании в количестве более 85 тысяч экземпляров, после чего реализовали продукцию. Ущерб правообладателю превысил 22 миллиона рублей.

Я, честно говоря, в изумлении. У меня советский менталитет. Мужики выпустили школьные тетрадки, много. Продали нуждающимся в них родителям школьников. Тетрадки, видимо, нормальные. Но, оказывается, защищены авторским правом...

В чем опасность для общества такого правонарушения? Не понимаю.

12 миллионов, выплаченные по суду издательству неизвестно за что, видимо, разорят фирму «Профпринт», и они уже ничего не будут печатать.

Три года условно, которые в любой момент могут измениться на реальную отсидку, - за что? Тетрадки школьникам отпечатали...

Ах да, авторское право... Как в Америке.

А.Б.