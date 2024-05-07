Помогите нашим товарищам выдвинуться на выборы в Мосгордуму

Но и от СР все без гарантий — там надо пройти праймериз.

Да и вообще никаких независимых кандидатов не будет, самых независимых отсекут на этапе выдвижения, а остальным дадут проиграть.

Но на то он и процесс, что в нем надо участвовать — сойдешь с поезда, и все, обратно не запрыгнешь.

В общем, вот вам две ссылки, там все понятно, надо поставить «за» товарищей.

https://мосгордума2024.рф/sergeydovgal

https://xn--2024-43drh6dcrbyk6a.xn--p1ai/timyrgaleev