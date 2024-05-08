Путин указал жить долго и рожать много

Президент Путин подписал новый майский указ, где поручил, в частности, повысить суммарный коэффициент рождаемости в стране до 2030 года.

«Повышение суммарного коэффициента рождаемости до 1,6 к 2030 году и до 1,8 к 2036 году, в том числе ежегодный рост суммарного коэффициента рождаемости третьих и последующих детей», — говорится в тексте указа.

В 2023 году в России суммарный коэффициент рождаемости (среднее число детей на одну женщину) снизился до 1,41 и обновил многолетний минимум, следует из предварительной оценки Росстата.

Путин также поручил увеличить среднюю продолжительность жизни в России: через шесть лет, к 2030 году она должна составить 78 лет, к 2036 году — 81 год.

Ну, хорошо, что своим указом президент решает вопросы, которые раньше проходили по ведомству господа бога.

Не зря же уже бродит шутка, что в связи с низкой рождаемостью в РПЦ решили пересмотреть запрет "не возжелай жены ближнего". Покойный Жириновский, который у нас теперь вроде пророка, предлагал по этому поводу разрешить многоженство. Вот только ему не открылось, на какие шиши кормить и воспитывать потомство в многодетных семьях.

Касаемо продолжительности жизни, то по указу Путина мне придется дожить до 2036 года. Я, в общем, не против, а ну как не получится? Кого за это будут наказывать и как? Предлагаю тех, кто не вписался в сроки продолжительности жизни по указу президента, хоронить за кладбищенской оградой. Чтоб все знали - ослушался! Вот как Навальный, взял, да помер в 46 лет. Думаю, он это нарочно.

Гибель при исполнении служебных обязанностей можно за ослушание не считать, и в статистику не включать.

Ну еще Путин указом поручил России стать четвертой экономикой мира. Это с полпинка. Германию-то мы уже обогнали. Осталось следующим указом поручить нашей сборной по футболу сыграть вничью со сборной Германии.

А.Б.