Литва планирует направить военнослужащих на Украину для тренировочной миссии, пишет издание The Financial Times со ссылкой на литовского премьера Ингриду Шимоните.

Киев пока не запрашивал от Вильнюса отправку миссии.

НАТО негласно обозначили красные линии, после пересечения которых альянс будет готов напрямую вмешаться в конфликт на Украине. Это прорыв обороны ВСУ, а также включение в конфликт "третьей стороны" и "военная провокация" в отношении Прибалтики, Польши или Молдавии.

Вот и вопрос - отправка Литвой войск на Украину будет считаться провокацией России? Или только если "тренировочная миссия" закончится уничтожением литовского контингента?

И главный вопрос - в чем будет заключаться "тренировка"? Убивать русских?

А.Б.