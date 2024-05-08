Скоро уже полетим на Луну с китайцами

Началась разработка ядерной энергетической установки для российско-китайского проекта лунной станции, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов.

Для освоения Луны необходимо создать компактный, надежный, долгосрочный и долговечный источник ядерной энергии. Это объясняется тем, что лунная ночь длится примерно 14 земных суток, а солнечные батареи не могут накопить такое количество энергии, чтоб обеспечить работу электроприборов столь длительное время.

Россия совместно с китайскими коллегами рассматривает доставку и установку на поверхности Луны ядерной энергоустановки в 2033-2035 годах.

Мне будет всего-то 75 лет, и в соответствии с майским указом президента, я должен быть еще жив. Должен быть жив и Борисов, он немного постарше, но в указанный президентом срок вписывается.

С Путиным немного сложнее - ему уже будет немного больше, чем он же сам прописал в собственном указе. Так что вопрос с притчей Ходжи Насреддина про осла и падишаха остается открытым.

И ну как не уложатся со сроками уже с лунной станцией?

А.Б.