Иноагентам введут поражение в правах

Вот только что, практически во время подготовки этого выпуска, дал комментарий "Радио-1" по поводу проходящего сейчас третьего чтения в Думе закона, который лишит иноагентов права участвовать в выборах и даже быть наблюдателями.

В сталинское время это называлось "поражение в правах", "по рогам" в просторечии.

Мне вот интересно - зачем?

Ну ладно, что то, что считалось формой профессионального успеха - публикации в зарубежных медиа в том числе, а теперь это прямой повод записать в иноагенты. Особенно если гонорар долларов в пятьдесят получил - это уже кранты.

Но в чем смысл лишения иноагентов возможности голосовать? Их совсем немного в общем числе избирателей, на итоги выборов это число повлиять никак не может.

Или "движению иноагентов" собираются придать массовость, чтоб были сотни тысяч или миллионы? Ну как "враги народа" и участники "троцкистско-зиновьевского блока", при том что Троцкий и Зиновьев друг друга терпеть не могли..?

А.Б.