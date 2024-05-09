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Московский листок

Победа, в которой мало победителей

Опубликовано 09.05.2024 в разделе комментариев 0

победа парад
Победа, в которой мало победителей

С праздником, хоть тех, кого должно поздравлять в этот день совсем немного осталось - самым молодым вовевавшим ветеранам уже под сто лет. И их женам. Их дети, которые ждали отцов с войны и радовались, что те вернулись, как моя мама, которая уже ходила в школу в то время и все прекрасно помнит.

С чем поздравлять остальных - вопрос дискуссионный. За последние годы праздник потихоньку поменял свой смысл, и стал Днем Победы вообще, а не Днем Победы на фашистской Германией.

А много ли было у нас побед после 1945 года? Победа над Японией, в которой победили США, а мы получили вечный конфликт на Курильских островах? Война в Корее, когда разошлись "при своих", и теперь Корей две? Вьетнам, который мы тоже потихоньку потеряли. Как и Восточную Германию и весь Варшавчский договор, наш главный трофей той войны...

Да мы и Советский союз просерили, который и был победителем той войны. А теперь одни "победители" воюют с другими, и бомбят то Харьков, то Белгород, а между ними всего сорок километров. И одним помогает Германия, которую мы объединили, отдав ей военно-промышленный комплекс ГДР, пятый по мощи в Европе на тот момент. А нам пособляет Иран, который в начале войны мы оккупировали вместе с британцами, чтоб не уползли к Гитлеру.

СССР больше нет, Гитлер в могиле может радоваться. Даже РСФСР нет, а есть РФ, что совсем не одно и тоже. В 1993 году Ельцин ликвидировал остатки СССР на территории России, упразднил советы, сменил конституцию и похоронил социализм, который был в названии что Союза, что РСФСР.

Где там еще мы победили? В Афганистане? В Чечне? В Таджикистане, откуда недавно прилетело в Крокус? Может, в бывшей советской Прибалтике, которая теперь открыто воюет с нами?

Хорошо, что у нас есть такой праздник, День Победы!

К нему бы еще побед побольше...

 А.Б.



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