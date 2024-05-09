Ограбленные миллиардеры едут в РФ

Попавшие под санкции Запада миллиардеры из России начали постепенно переводить активы на родину. Об этом агентству Blomberg рассказали сразу несколько человек из указанной категории граждан.

Во многом этому поспособствовало то, что Кипр и Швейцария перестали предоставлять услуги по управлению семейными трастами, если их учредителями или бенефициарами значатся граждане России.

Bloomberg упоминает 26 миллиардеров, чье суммарное состояние оценивается в 350 млрд долларов.

В этом году заблокированные активы РФ принесли почти 2 млрд евро. Ранее российские инвесторы получили возможность продавать замороженные средства иностранным компаниям. В ЦБ разработали схему обмена заблокированных активов на замороженные деньги иностранцев.

Парадокс: в Европе грабят наших "европейцев", а у нас обещают сохранить наворованное за счет натуральных европейцев.

А.Б.