Началось обсуждение нового состава правительства

После инаугурации Путина правительство России ушло в отставку, Сергей Маркелов в интервью «Царьграду» выразил мнение, что перестановка «системно ничего не поменяет». Собственно, так и должно быть - президент не менялся, и ему даже неловко как-то радикально менять состав правительства, которым он был в целом доволен.

Поэтому скорее всего премьером так и останется Мишустин.

Исполняющий обязанности министра транспорта Виталия Савельева рассматривается в качестве кандидата на пост вице-премьера в новом составе правительства РФ.

В данный момент обсуждается перераспределение полномочий между заместителями премьера. Сейчас сферу логистики и перевозок относят к компетенции первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, а вопросы строительства дорог и прочей инфраструктуры — к сфере ответственности вице-премьера Марата Хуснуллина. Оба, скорее всего, сохранят свои посты, но все эти направления объединят в один функционал.

Вот примерно на таком уровне и произойдет смена правительства без смены его политики.

А.Б.