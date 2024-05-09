Началось обсуждение нового состава правительства

После инаугурации Путина правительство России ушло в отставку, Сергей Маркелов в интервью «Царьграду» выразил мнение, что перестановка «системно ничего не поменяет». Собственно, так и должно быть - президент не менялся, и ему даже неловко как-то радикально менять состав правительства, которым он был в целом доволен.
Поэтому скорее всего премьером так и останется Мишустин.
Исполняющий обязанности министра транспорта Виталия Савельева рассматривается в качестве кандидата на пост вице-премьера в новом составе правительства РФ.
В данный момент обсуждается перераспределение полномочий между заместителями премьера. Сейчас сферу логистики и перевозок относят к компетенции первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, а вопросы строительства дорог и прочей инфраструктуры — к сфере ответственности вице-премьера Марата Хуснуллина. Оба, скорее всего, сохранят свои посты, но все эти направления объединят в один функционал.
Вот примерно на таком уровне и произойдет смена правительства без смены его политики.
А.Б.
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