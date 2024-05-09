Гонконгская Silver Basis подала иск о банкротстве "Москвича" в Арбитражный суд Москвы.

В свою очередь, в "Москвиче" обжаловали взыскание денег в пользу китайской компании.

Согласно картотеке, заявление зарегистрировано 3 мая. В пресс-службе "Москвича" пояснили, что претензии китайской компании относятся к периоду, когда нынешний "Москвич" был "Рено Россия" и принадлежал французской Renault.

А какая разница потребителю? Ну разве что государство потратит еще денег на сохранение мертвого производства. Да отдали б его насовсем китайцам, все равно нынешний "Москвич" целиком китайская машина...

А.Б.