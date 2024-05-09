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Московский листок

Иск о банкротстве "Москвича"

Опубликовано 09.05.2024 в разделе комментариев 0

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Иск о банкротстве "Москвича"

Гонконгская Silver Basis подала иск о банкротстве "Москвича" в Арбитражный суд Москвы.

В свою очередь, в "Москвиче" обжаловали взыскание денег в пользу китайской компании.

Согласно картотеке, заявление зарегистрировано 3 мая. В пресс-службе "Москвича" пояснили, что претензии китайской компании относятся к периоду, когда нынешний "Москвич" был "Рено Россия" и принадлежал французской Renault.

А какая разница потребителю? Ну разве что государство потратит еще денег на сохранение мертвого производства. Да отдали б его насовсем китайцам, все равно нынешний "Москвич" целиком китайская машина...

 А.Б.



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