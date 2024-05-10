В Государственную думу внесли проект постановления об утверждении Михаила Мишустина председателем правительства РФ.

Собственно, вчера я об этом уже говорил )займусь самоцитированием): "...президент не менялся, и ему даже неловко как-то радикально менять состав правительства, которым он был в целом доволен. Поэтому скорее всего премьером так и останется Мишустин".

Да и слава богу, Мишустин показал себя классическим техническим премьером без политических амбиций, а виде бонуса еще и неплохо понимает в экономике. Со временем политические планы, может, и появятся, но на сей момент - ровная линия.

Есть проблема, что экономика стала носить отчетливо фискальный характер, но тут уж биография такая, никуда не денешься.

Все говорят, что вторым человеком в стране является Патрушев, а вовсе не премьер, который наследует верховную власть по конституции. Патрушев же формально лишь подиненный главы Администрации президента - помните его фамилию? Вайно. У него в подчинении и Кириенко, и еще бывший президент, бывший премьер и бывший глава Администрации... И не напрямую, а он - починенный Патрушева, который в свою очередь подчиняется Вайно.

Еще в связи с премьерским креслом часто называли Собянина, но, как видим, не сложилось...

В общем, все на своих местах. Ничего меняться не будет.