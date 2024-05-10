В России начали доследственную проверку из-за романа Сорокина "Наследие"

Доследственную проверку начали из-за описания сексуальных сцен с несовершеннолетними.

В пресс-службе издательской группы "Эксмо-АСТ" сообщили, что издательство АСТ остановило продажи, включая электронные версии, произведений Владимира Сорокина "Наследие", Майкла Каннингема "Дом на краю света", Джеймса Болдуина "Комната Джованни". По данным издательской группы, данные произведения содержат информацию, запрещенную к распространению в соответствии с законодательством России - статьей 6.21 КоАП (Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола).

Интересно, а появится ли когда-нибудь в УК статья, наказывающая за государственный идиотизм?

Я понимаю, нельзя показывать эротические сцены с малолетками на видео, нельзя пропагандировать отношения с малолетними, но роман-то тут при чем? Роман как жанр, роман как пропаганда. Эдак можно и до монументального искусства дойти, и начать, как в средние века, откалывать статуям причинные места.

Как роман может пропагандировать? Сорокин что, написал "сношайтесь с малолетними"?!

Какой смысл запрещать описания в романах?

Что, кто-то начитается Сорокина и побежит совращать маленьких? А без романа он никак бы не догадался?

Или детишки прочитают, и полезут в штаны к дяденькам?

Или у запрета совсем другой смысл - лишь писателей, уехавших их страны, "кормовой базы"?

Ну так запрещали уже Солженицына, и что? Он спокойно и безбедно жил себе в Висконсине, пока сами же не позвали на родину, а по смерти еще и улицу назвали на Таганке.

А.Б.