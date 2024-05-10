Кабинет по принципу Питера

Денис Мантуров оставит должность главы Минпромторга, однако останется в роли вице-премьера.
Он возглавлял министерство 12 лет. За это время можно было понять, что наша промышленность переживает далеко не самые лучшие времена, хотя бывало и похуже.
Кандидатом на пост министра промышленности и торговли стал губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
Тоже хорошвя практика - взять годного губернатора и назначить в министерство, никак не связанное с его предыдущей деятельностью - у него два диплома, как у специалиста по налоговому праву и как юриста, и диссертация «Управление издержками на развитие организационной культуры компании». Начал работать в Минюсте, откуда и перешел в губернию.
Ну все точно по принципу Питера: «В иерархической системе каждый индивидуум имеет тенденцию подняться до уровня своей некомпетентности».
А.Б.
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Мойша Рабинович написал 10.05.2024 13:10
А кто остался в путинской РФ? Воющий Шаман - нацист!
прав ли я, не знаю, не знамо мине написал 10.05.2024 12:56
Что же касается США то согласно военной доктрине Америка должна быть готовой вести войну с 3 противниками одновременно, то есть ее военно технологическое преимущество в разы превосходит возможности паРашки.
А ведь есть еще такие страны Запада как Канада и Австралия, Япония и Южная Корея Так в чем же дело, почему как справедливо констатирует автор мировое Зло до сих пор не разгромлено ?
Нет политической воли со стороны руководства коллективного Запада.
Левые идеи овладели миром: борьба с потеплением климата, за ограничение вредных выбросов, пропаганда нетрадиционной ориентацией и узаконивание браков среди них, гендерная свобода и переходы из одного пола в другой несовершеннолетних детей без согласия родителей, промывка мозгов в школах и обдолбывание левой идеологией в коледжах.
Открытые границы/двери для толп нелегалов и встречаете их с распростертыми объятиями с предоставлением госдотаций, солидарность с разбойными отрядами БЛМ с АНТИФОЙ и пособничество им со стороны полиции.А как ведут себя все эти трусливые, лживые и лицемерные левые в отношении Израиля форпоста цивилизации с воинствующем радикальным исламом ? Дерьмократы с Байденом требуют от Израиля перестать защищать себя остановиться..
Где Рейган, где Тэтчер, из нет. Но есть Клинтоны,Обамы, Байдены, Меркельши, Шольцы, Шредеры, Саркози,Олланды,Микроны .
А Трамп попытавшийся что то противопоставить этой левой идиотской вакханалии он диктатор, он агент путинский, он необразованный мужлан, как он вообще посмел нам таким интеллигентным и культурным указывать . Ату его ату.Пролетарии тьфу, левые всех стран соединяйтесь.