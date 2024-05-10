Кабинет по принципу Питера

Денис Мантуров оставит должность главы Минпромторга, однако останется в роли вице-премьера.

Он возглавлял министерство 12 лет. За это время можно было понять, что наша промышленность переживает далеко не самые лучшие времена, хотя бывало и похуже.

Кандидатом на пост министра промышленности и торговли стал губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Тоже хорошвя практика - взять годного губернатора и назначить в министерство, никак не связанное с его предыдущей деятельностью - у него два диплома, как у специалиста по налоговому праву и как юриста, и диссертация «Управление издержками на развитие организационной культуры компании». Начал работать в Минюсте, откуда и перешел в губернию.

Ну все точно по принципу Питера: «В иерархической системе каждый индивидуум имеет тенденцию подняться до уровня своей некомпетентности».

А.Б.