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Московский листок

Финский президент хочет продолжения войны на Украине

Опубликовано 10.05.2024 в разделе комментариев 2

украина закон финляндия
Финский президент хочет продолжения войны на Украине

Президент Финляндии Александр Стубб назвал в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung единственный, по его мнению, путь к миру на Украине на данный момент.

"Я надеюсь, что в следующем году мы достигнем ситуации, которая откроет путь к соглашению. Но мы еще не достигли этого. Сейчас единственный путь к миру лежит через поле боя", — сказал он.

Обнадеживающее послание украинским союзникам НАТО: "Ребята, ну вы там годик еще поумирайте, а мы поглядим".

 



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Всего комментариев к статье: 2
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раб Божий Сорин И.Л.- надоели эти подделки, читайте пу
прав ли я, не знаю, не знамо мине написал 10.05.2024 12:52
Я знаю парады. Жена сегодня напомнила. Эта была лютая ненависть. Мы готовы были удавить того рыжего генерала, который нас, боевых офицеров, заставлял шлепать по бетонке по ТРИ месяца в год. Думаю, он нас презирал не меньше. Итак. Офицеры боевых частей пять лет службы долбят бетон. Им это нравится? Как- то мы ,с командиром авиаполка нашего прикрытия, отдыхали в санатории в Дарасуне. Времена борьбы с алкоголизмом, "а у нас было" Канистра гидрашки. Мы много выпили. К нам присоединился начфин стройбата. По ТВ, фоном, шел парад. Выпивший начфин заблестел глазами и заорал:"Как я люблю парады.!" Мы с Юрой (ком полка) охерели и мгновенно протрезвели." Да, нам пипец "- сказал он. Утром, у него, при посадке , разбился в Безречке главный инженер. Он срочно уехал и мы больше не виделись. Парады, б....!
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Обнадеживающее послание
Кущ обнадеживающий написал 10.05.2024 12:35
Это не послание, а реальная оценка ситуации. Разницу сечешь, Буратино?
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