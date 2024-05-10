Финский президент хочет продолжения войны на Украине

Президент Финляндии Александр Стубб назвал в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung единственный, по его мнению, путь к миру на Украине на данный момент.
"Я надеюсь, что в следующем году мы достигнем ситуации, которая откроет путь к соглашению. Но мы еще не достигли этого. Сейчас единственный путь к миру лежит через поле боя", — сказал он.
Обнадеживающее послание украинским союзникам НАТО: "Ребята, ну вы там годик еще поумирайте, а мы поглядим".
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прав ли я, не знаю, не знамо мине написал 10.05.2024 12:52
Кущ обнадеживающий написал 10.05.2024 12:35