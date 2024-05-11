Как не стать бараном

Смастерил ролик на конец длинных выходныхэ

https://www.youtube.com/watch?v=ksL3ZXDMf1E

Мой текст:

«Это ролик не о политике.

Не только в наше время, но и во все времена, и во всём, верить никому нельзя (сделаю паузу), в том числе и мне. Всех и всё надо пробовать понять. Даже если вам предлагают факт для исходных данных к вашему мышлению, то надо понять, можно ли этот факт заложить в исходные данные своего мышления – понять, насколько этот факт точен.

Но на самом деле чуть ли не все люди верят, и верят потому, что верить легче, чем понять, особенно, если у данного человека и все предыдущие накопленные знания – с помощью которых понимают - накоплены не в результате понимания этих знаний, а человек поверил в то, что эти знания истинные.

И все эти жаждущие верить ленивые люди разные, посему верить они могут во что угодно. Более века назад, практикующий врач, решивший подзаработать необременительным писательским трудом, Антон Павлович Чехов, поняв, что к чему, подытожил; «Стать писателем очень нетрудно. Нет того урода, который не нашел бы себе пары, и нет той чепухи, которая не нашла бы себе подходящего читателя». Вот вам в качестве примера этой мысли Чехова, певец ртом, автор и композитор песен, между прочим, ещё и экономист по диплому о высшем образовании, Юрий Лоза.

(видеофакт)

Поскольку человек толпы не понимает, что он запоминает, а часто и не понимает даже то, что видит, то для него становится очень важным то, кто ему «вешает лапшу на уши» - в чью болтовню этому человеку надо поверить, чтобы казаться таким же умным. И вы можете как угодно объяснять такому человеку, что современное изменение содержания окиси углерода в атмосфере никак не влияет на климат, а какой-то мерзавец, да ещё и тупой, сообщит, что он профессор и академик, и народ будет тупо верить этому подлецу, что мир сгорит от того, что коровы выделяют окись углерода.

И уж совсем плохо дело, когда вещать начинает человек, имеющий безусловные достижения, скажем, какой-нибудь Билл Гейтс, который к старости толи спятив, толи соскучившись по вниманию прессы, начал вещать о причинах болезней, и дебильные толпы пролезших во власть дураков, безоговорочно верят впавшему в маразм болтливому старичку.

Нет никаких возражений против того, чтобы человек, достигший успеха в какой-либо отрасли деятельности, обсуждал темы вне своей специальности, но ведь для этого этот гений обсуждаемую тему должен сам изучить хотя бы в важных деталях, а не уверовать в чью-то болтовню, как какая-нибудь блогерша. Тем более, чем более высоких достижений добился человек в какой-либо сфере деятельности, тем больше у него свободного времени и возможностей изучить любой вопрос в подробностях.

Я, к примеру, полный «чайник» в делах, которыми профессионально занимается Павел Дуров, и у меня уже нет времени и желания в них вникать, но сам по себе успех его платформы Телеграмм и отзывы иных специалистов этой отрасли об этом детище Дурова, сделанные не для публики, говорят, что Павел реально талант в этого рода деятельности. И у него полно времени и культуризмом заниматься, и лысину заращивать, и всякие глупости собирать – обратите внимание на стулья в глубине комнаты, на которых торчат пики и эрегированные члены. Мог бы Павел кое-что узнать не об индуистских учениях, а о родине своих родителей? Мог! А он безо всякого сомнения ляпает в своём интервью Такеру Карлсону.

(видеофакт)

Сами посудите, ну, что мог пацанёнок в 4 года понять о централизованной системе экономики? И что значит «свободный рынок лучше» в сегодняшнем понимании Дурова? Для кого лучше? Ведь в тот год, когда Дурова вывезли в Италию, то есть до того, как мерзавцы заменили в СССР централизованную систему экономики на рыночную, Советский Союз в темпах развития, опережала только Япония. К примеру, в 1991 году в СССР было построено 1500 летательных аппаратов, а в «поднявшейся с колен России» в 2021 году, накануне планируемой войны с Украиной построены 21 военный самолёт, 26 гражданских и 70 вертолётов – всего 117 аппаратов. Сравнили 1500 и 117? И мир был на всей огромной территории Советского Союза.

А теперь, Дуров, на твоей родине, экономические порядки в которой тебе так нравятся, идут непрерывные войны. Это каким надо быть бараном, чтобы этого не видеть, и главное, это каким надо быть ослом, чтобы, не понимая то, что происходит вокруг, рассуждать об этом, как об истинном положении дел? А ведь Дурову внимают миллионы молодых людей, которых он своей болтовнёй в общественных - в социальных вопросах - делает такими же баранами, как сам.

А вот ещё один реально талантливый человек авторитетно и тупо вещающий о том, чего он не понимает. Илон Маск решил заняться искусственным интеллектом – кто против? Ну, так выясни, что такое интеллект, а не повторяй чужие глупости только потому, что они тебя впечатлили. С 2016 года – со времени, когда стало модно болтать об искусственном интеллекте, Илон Маск начал предупреждать человечество, «что люди подвергнутся риску того что искусственный интеллект станет относиться к ним как домашним животным». А весной 2020 года Илон Маск в интервью «Нью-Йорк таймс» заявил, что исходя из современных темпов развития, искусственный интеллект (ИИ) превзойдет человеческий уже в 2025 году а следующем. И эту его глупость тиражируют сотни тысяч журналистов и блогеров.

Не буду разбирать то, чем является собственно интеллект, как таковой, просто обратите внимание, что за эти годы человечество нашло сотни тысяч творческих, ранее неизвестных решений, скажем, кардинально изменилась тактика боёв современной войны. Но за это время пресловутый искусственный интеллект не нашёл ни единого творческого решения – он как был, так и остался быстродействующей счётной машиной. Даже не конструкция, а принципы, по которым создаются современные компьютеры, исключают их сравнение с интеллектом человека.

А вот Маск решил заняться социальными вопросами – да кто же против! Но посмотрите, что он сообщает о своих представлениях о России!

(видеофакт)

Маск ведь ни бельмеса не соображает, что происходит в России, он фактически одобряет то, что в России или убиты, или посажены в тюрьмы все оппозиционеры фашисткой хунте Кремля. Илон Маск артистов в роли Путина считает настоящим Путиным, хотя даже японцы с помощью того же искусственного интеллекта, вооружённого программами распознавания лиц, определили, что этих артистов три штуки.

Мне скажут, что вот опять Мухин обругал гениев. Да нет, вы не поняли – я обругал вас. Обругал за то, что вы вместо того, чтобы понять, о чём вещают эти гении, тупо верите всему, о чём они кукарекают, не обращая внимание на то, что они в вещаемых вопросах разбираются хуже вас. И что обидно, так это то, что вот эта гениальная глупость известна уже века.

Книга французского социолога Гюстава Лебона «Психология народов и масс», была впервые издана в России ещё в 1898 году, и уже в ней Лебон делился своим открытием» «В толпе люди всегда сравниваются, и если дело касается общих вопросов, то подача голосов сорока академиков окажется нисколько не лучше подачи голосов сорока водоносов... Если какой-нибудь индивид изучил греческий язык, математику, сделался архитектором, ветеринаром, медиком или адвокатом, то это еще не значит, что он приобрел особенные сведения в социальных вопросах. …Перед социальными же проблемами, в которые входит столько неизвестных величин, сравниваются все незнания».

В свое время В.И. Ленин, намучавшись в попытках получить для народа хоть какую-то пользу от российской интеллигенции, предупреждал: «Упаси господь допустить профессоров к власти. Нужна консультация по специальному вопросу - пригласите и проконсультируйтесь, но к власти - ни в коем случае!». Вот это относится и ко всем слушающим – если вам нужно узнать, как создать в интернете платформу для общения – просите Павла Дурова рассказать вам, как это делается, если вам требуется узнать, как запускать в космос тяжёлые ракеты – тут Илон Маск незаменим, ну а если хотите песню послушать и вокруг никого больше нет, то включите Юрия Лозу.

Но если вы будете подобным гениям и академикам тупо верить потому, что они гении и академики, то будете быстро превращаться в барана, поскольку в социальных вопросах очень не исключено, что эти гении и академики тоже бараны.