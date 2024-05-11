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Московский листок

Вся страна обсуждает падение автобуса с моста в Петербурге

Опубликовано 11.05.2024 в разделе комментариев 1

суд закон
Вся страна обсуждает падение автобуса с моста в Петербурге

Три человека сразу погибли, еще пятеро серьезно пострадали, позже число погибших выросло до семи. Видео трагического происшествия видели все, и все, соответственно, обсуждают. И сходятся в основном на том, что условия труда водителей, равно и контроль за их состоянием ведется так, что ни от чего не защищает.

Уже известно, что водитель злополучного маршрута вернулся после 20-часовой смены в 2 ночи, а ни свет ни заря уже был снова за рулем, и на пятом часу работы - уснул, точнее сказать - вырубился...

Реакция общества удивляет, честно говоря.

С одной стороны очень правильная реакция: ехавшие мимо в машине дагестанцы прыгнули в воду доставать пострадавших, к ним присоединились капитаны прогулочных суденышек, какие-то люди на мосту...

Вот и говорите про "гостей города" - все пытались помочь, вытаскивали людей, кидали круги, но в ледяную воду не раздумывая прыгнули только дагестанцы...

Водители городского транспорта во Владивостоке объявили забастовку из-за невыносимых условий труда, утром 22 автобуса не начали работу - местные власти приняли все условия водителей, движение восстановили.

Лидер "Справедливой России" Миронов публично заявил, что нужно запретить мигрантам водить общественный транспорт... "Запретить мигрантам работать в общественном транспорте!" Так и сказал с трибуны Госдумы.

Реакция эмоциональная, понятная, но что решит подобный запрет? Во-первых, водитель злополучного автобуса был гражданином РФ, прошел формальный медосмотр и вышел на линию. Владельцам автобусных парков, в принципе, все равно, кого эксплуатировать, местных или приезжих. В бесчеловечной эксплуатации же вопрос, а не в наличии паспорта РФ.

А если перевести вопрос в национальную плоскость, то решения не найдешь. Да еще из-за понятного кадрового голода нагрузка на оставшихся, местных, только вырастет.

Скажем, в Ростове дефицит кадров в городском транпорте практически 50 процентов - полно новых автобусов, а водителей нет!

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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С автобусом случился всплеск
Кущ водолаз написал 11.05.2024 11:35
Так правильно писать. И главное у пудинга не спрашивать - что случилось с автобусом
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