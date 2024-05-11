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Московский листок

Резко сократились объемы торговли

Опубликовано 11.05.2024 в разделе комментариев 1

торговля бизнес
Резко сократились объемы торговли

В первом квартале 2024 года резко сократились объемы торговли между Россией и ее ключевыми партнерами — Турцией и Китаем, пишет Financial Times.

Заметим - Турцией и Китаем, а не США, Германией или Японией.

Это произошло после того, как Вашингтон начал давить на международные банки, помогавшие Москве приобретать критически важные товары.

В конце прошлого года США ввели исполнительный указ, что вынудило кредитные организации разрывать связи с российскими контрагентами и уходить от транзакций в разных валютах.

Замминистра финансов США Анна Моррис прямо так и заявила: "Наша цель — максимально затруднить денежные потоки и повысить издержки россиян. Дестабилизация — важный результат".

Мне трудно сказать, что сможет тут противопоставить "новое старое" правительство. Разве что окончательно перейти на расчеты в наличных... И начать, по примеру Ирана, печатать доллары. Тогда дестабилизация будет просто высший класс!

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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раб Божий Сорин И.Л.- Баранов, еще раз говорю тебе- свой форум очисти от гн ид!
я ли не предлагал, уважаемый, написал 11.05.2024 11:28
Только тупой бюрократ может рассчитывать на санкции, если Есть товар, то всегда найдется покупатель. Нефть и пшеница всегда будут проданы, а на вырученные средства страна будет покупать товары народного потребления.
Турция продолжит торговлю через Туркмению и Казахстан. А Китай через маленькие фирмочки.
Вместо того, чтобы выпучивать глаза и стращать, спонсоры Украины должны присоединиться к бойне, например 100 самолетов ф 35 взлетают в Румынии, входят в воздушное пространство Украины и не оставляют камня на камне от смешных и убогих войск путьки.
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