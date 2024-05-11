В первом квартале 2024 года резко сократились объемы торговли между Россией и ее ключевыми партнерами — Турцией и Китаем, пишет Financial Times.

Заметим - Турцией и Китаем, а не США, Германией или Японией.

Это произошло после того, как Вашингтон начал давить на международные банки, помогавшие Москве приобретать критически важные товары.

В конце прошлого года США ввели исполнительный указ, что вынудило кредитные организации разрывать связи с российскими контрагентами и уходить от транзакций в разных валютах.

Замминистра финансов США Анна Моррис прямо так и заявила: "Наша цель — максимально затруднить денежные потоки и повысить издержки россиян. Дестабилизация — важный результат".

Мне трудно сказать, что сможет тут противопоставить "новое старое" правительство. Разве что окончательно перейти на расчеты в наличных... И начать, по примеру Ирана, печатать доллары. Тогда дестабилизация будет просто высший класс!

А.Б.