Мишустин назвал основные направления работы нового правительства

«Основой работы правительства в следующие шесть лет считаю послание президента Федеральному Собранию — это ключевые приоритеты. И, конечно, масштабная программа социально-экономического развития, которую нам с вами, уважаемые депутаты, предстоит вместе реализовывать во взаимодействии с Советом Федерации, с Банком России, с руководителями регионов, институтами развития, с общественными организациями», — сказал Мишустин, добавив, что речь также об объединениях, готовых заниматься созидательной деятельностью на благо страны и россиян.
То есть ничего не сказал. Может, и правильно...
А.Б.
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Неолап написал 11.05.2024 11:35
я ли не предлагал, уважаемый, написал 11.05.2024 11:32