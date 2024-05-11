Мишустин назвал основные направления работы нового правительства

«Основой работы правительства в следующие шесть лет считаю послание президента Федеральному Собранию — это ключевые приоритеты. И, конечно, масштабная программа социально-экономического развития, которую нам с вами, уважаемые депутаты, предстоит вместе реализовывать во взаимодействии с Советом Федерации, с Банком России, с руководителями регионов, институтами развития, с общественными организациями», — сказал Мишустин, добавив, что речь также об объединениях, готовых заниматься созидательной деятельностью на благо страны и россиян.

То есть ничего не сказал. Может, и правильно...

А.Б.