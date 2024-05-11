Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Мишустин назвал основные направления работы нового правительства

Опубликовано 11.05.2024 в разделе комментариев 2

Мишустин назвал основные направления работы нового правительства

«Основой работы правительства в следующие шесть лет считаю послание президента Федеральному Собранию — это ключевые приоритеты. И, конечно, масштабная программа социально-экономического развития, которую нам с вами, уважаемые депутаты, предстоит вместе реализовывать во взаимодействии с Советом Федерации, с Банком России, с руководителями регионов, институтами развития, с общественными организациями», — сказал Мишустин, добавив, что речь также об объединениях, готовых заниматься созидательной деятельностью на благо страны и россиян.

То есть ничего не сказал. Может, и правильно...

 А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Сорин а может быть и не сорин
Неолап написал 11.05.2024 11:35
Превзошел себя отринув сосательные темы. Ну чо. Плюс.
Ответить
раб Божий Сорин И.Л.- Баранов, еще раз говорю тебе- свой форум очисти и от гнид!
я ли не предлагал, уважаемый, написал 11.05.2024 11:32
У криминала понятия, а путинисты злые глисты, на узлы завязываются, изгаляются любыми способами. Напоминает гитлеровскую оккупацию. Дрессируют под себя лакеев.. Полезных им обогащают, делают зависимыми. Других подавляют страхом, дискредитацией или демонстративной смертью.. В совке выбирали руководителей районов и советов, и помню, как их несчадно критиковали на собраниях. Не кто от того не страдал, наоборот... Сейчас такое представить не реально, полное уничтожение человека, от любой вольности, коварство целенаправленное. Особенно карается те качества, которые присуще человеку, а не свинье. Воспитывают, наверное, таких, каких им надо. По гитлеровским лекалам о восточном славянине..
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как часто вы перерабатываете?:
Результаты
Интернет-ТВ
США не хотят мирных переговоров по Украине
США не хотят мирных переговоров по Украине
01.05.2024
Первомай без праздника
Первомай без праздника
01.05.2024
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Шольц начал опасаться ядерной войны (1)
Мишустин назвал основные направления работы нового правительства (2)
Резко сократились объемы торговли (1)
Вся страна обсуждает падение автобуса с моста в Петербурге (1)
Как не стать бараном (2)
Финский президент хочет продолжения войны на Украине (6)
Кабинет по принципу Питера (3)
В России начали доследственную проверку из-за романа Сорокина "Наследие" (12)
Ничего меняться не будет (5)
Иск о банкротстве "Москвича" (10)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: "Запретить мигрантам работать в общественном транспорте!"
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Шольц начал опасаться ядерной войны
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Вся страна обсуждает падение автобуса с моста в Петербурге
Михаил Делягин Михаил Делягин: Три задачи России: Глобальная депрессия требует модернизации. Повестка дня 48.
Дарья Митина Дарья Митина: Заметки на полях фестиваля - 1
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss