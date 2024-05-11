Шольц начал опасаться ядерной войны

Канцлер Германии Олаф Шольц дал оценку началу российских учений по применению нестратегического ядерного оружия на своей странице в соцсети X.

«Что касается ядерных учений, объявленных Россией: всегда важно четко сказать, что ядерное оружие не должно использоваться в этой войне», — говорится в публикации.

До этого Шольц заявил, что НАТО помогает обороняться Киеву, но при этом не находится в состоянии войны с Москвой. Он подчеркнул, что важно не допустить прямого столкновения России и североатлантического альянса.

Согласен полностью! Олаф, я с тобой!

Но что реально сделало правительство Германии, чтобы уменьшить эту угрозу?

Может, оно потребовало вывести американское ядерное оружие с базы в Раммштайне? Оно там давно, и все привыкли, но вообще-то можно спросить - зачем? Ни Россия, ни Китай, ни даже Франция не держат ядерное оружие за рубежом. Только США! И как-то оно сосредоточено вдоль границ РФ... Германия, Голландия, Турция, Япония - там нет наземных систем, но сосредоточена база флота с ядерными подводными лодками. И идет речь о возможном размещении ЯО в Польше и Румынии.

Более того, ядерные заряды на базе в Раммштайне только что были заменены на более современные - еще до украинского конфликта. Зачем? В США заранее что-то знали и готовились?

Ну и удары украинских БПЛА по объектам ядерной триады РФ в глубине нашей территории стабильности не добавляют.

И угроза поставки Украине дальнобойных ракет "Таурус" разве не увеличивает риск того, что, в превентивном плане будет нанесен удар тактическим ЯО по объектам складирования и производства ракет "Таурус" на территории вверенного Шольцу государства?

Это будет неадекватный ответ? Не спорю! Но западные СМИ уже давно пишут и говорят о неадекватности российского руководства. А если это правда, а не тупая армейская пропаганда? Тогда как нужно вести себя с опасным сумасшедшим? Дразнить его ежедневно и ежечасно?

И не нужно удивляться, если что-то пойдет не так...

А.Б.